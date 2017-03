Burkina Faso: Réconciliation nationale/Salifou Diallo - «Notre vouloir-vivre ensemble doit être renforcé»

Si la réconciliation vise à mettre en accord notre peuple, à travers la démocratie, la justice et le progrès, nous trouvons la démarche noble, et il convient que l'on s'appesantisse sur cette question», a déclaré le maître de céans avant d'ajouter qu'il faut que «l'on trouve un cadre, un contenu, des modalités pratiques pour la mise en œuvre de la réconciliation nationale au profit de notre peuple».

Et l'ancien ministre des Transports de Blaise Compaoré d'ajouter qu'étant donné que les députés représentent le peuple et votent les lois, ils sont incontournables dans tout processus de réconciliation nationale.

Nous avons donc convenu que dans cette démarche, pour qu'elle aboutisse, le premier élément, c'est la sincérité ; le second, c'est réconcilier le peuple. Il faut que la réconciliation ne se fasse pas au détriment du peuple mais qu'elle se fasse à son profit et pour des générations à venir».

Au regard des échanges, les visiteurs se sont dit heureux de la tournure de la rencontre : «Nous repartons heureux parce que nous avons eu un échange franc et direct avec les députés et le président de l'Assemblée a trouvé la démarche noble si elle est sincère.

«Il s'est agi de présenter la CODER et également de demander l'appui et le concours de des députés pour faire de la réconciliation nationale une réalité dans notre pays», a signifié le président de l'ADF/RDA à la presse.

Après les anciens présidents du Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation (CODER) était hier 29 mars chez le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Sur la table des échanges, «la réconciliation nationale», un terme qui a nécessité que l'on s'accorde sur «le cadre, le contenu et les modalités» au profit «du peuple». L'hôte a invité donc ses visiteurs à rédiger un mémorandum qui sera soumis à l'appréciation des députés.

