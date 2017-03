Congo-Kinshasa: Fin de la mission de bons offices CENCO - La population s'inquiète!

C'est fait. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement constate l'échec des… Plus »

Pis encore, Goma s'est réveillé hier, 29 mars, dans de turbulences. A en croire des sources concordantes, la population juge trop loin, la date du 10 avril, avancée par l'UDPS pour commencer des actions pacifiques sur le terrain. Elle décide de se prendre en charge le plus tôt pour manifester son mécontentement à la suite du non application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Par ailleurs, la France de son côté, plaide pour la nomination urgente d'un Premier ministre de transition. Les Etats Unis quant à eux, se disent préoccuper de l'échec de l'Arrangement particulier et appellent donc la MP et le Rassop à surmonter leurs divergences afin de parvenir à une solution idoine qui soit bénéfique pour tout le pays.

Depuis cette annonce par les prélats catholiques, la population est sous une vive inquiétude. Du Nord au Sud, de l'Est comme à l'Ouest, les espoirs se sont volatilisés. Le pays connait une agitation sans pareil. Des heurts sont enregistrés dans plusieurs grandes agglomérations du pays. A Lubumbashi dans le Haut Katanga par exemple, il y a eu, hier mercredi, des affrontements entre policiers et partisans du Rassemblement à la Commune de la Kenya. Plus loin, à la suite de l'échec des travaux de la CENCO, l'ONU a même bousculé son agenda par rapport à la publication de sa Résolution sur la RDC. Celle-ci, doit intervenir ce jeudi 30 mars, sauf imprévu.

De quel peuple parlent-ils, les gens de la majorité? S'interroge-il. Et de poursuivre: Font-ils allusion à ce peuple qui ne sait pas bénéficier d'un salaire décent? Qui ne sait pas envoyer ses enfants à l'école? Qui se partage un seul poisson chinchard à cinq? Qui ne sait pas liquider les factures d'eau et d'électricité qu'il n'a même pas consommé? Ou qui est côtoyé par l'insécurité grandissante au quotidien?

