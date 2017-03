Congo-Kinshasa: FENAPHACO - Me Patrick Pindu invite les personnes vivant avec handicap à s'enrôler massivement

Pour leur participation active à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui va bientôt débuter dans la Ville-province de Kinshasa, les personnes vivant avec handicap ont été sensibilisées hier, mercredi 29 mars 2017, dans la grande salle des conférences de la Paroisse Notre Dame d'Afrique, située dans la commune de Lemba, au cours d'un forum citoyen. Thème choisi : «Mamans, jeunes filles handicapées, ta voix compte pour la parité 50/50».

S'appuyant sur ce thème, Me Patrick Pindu-di-Lusanga, Coordonateur national de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap (FENAPHACO) a saisi l'occasion pour encourager les personnes vivant avec handicap (PVH) à s'enrôler massivement afin d'élire, au moment opportun, les candidats de leur choix. Pourquoi pas, s'interroge-t-il, postuler pour briguer un mandat électoral. Parce que c'est un devoir civique qui concerne tout le monde, Me Pindu a encouragé ses pairs de se considérer comme toute personne ayant les droits et les devoirs civiques.

Tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous, dit-on. C'est ce que les personnes vivant avec handicap ont pu retenir dans le discours de leur coordonateur, Me Patrick Pindu, au cours de ce forum citoyen. Ce dernier, souligne-t-il, a été organisé dans le cadre du projet : Handicap, Elections, droits de l'homme et accès à la justice.

Pour ce faire, Me Patrick Pindu a, en outre, exhorté ses semblables à ne pas se sous-estimer. Car, les élections concernent tous les congolais sans distinction. Cela, d'après le coordonateur national de la FENAPHACO, va permettre de concrétiser le slogan : « personne vivant avec handicap, lève-toi, prend ton destin et marche». Implicitement, le message de Me Pindu a incité les personnes vivant avec handicap de se prendre en charge afin de plaider leurs causes seuls. «Les expériences de 2005 et 2006 nous ont poussés à continuer à sensibiliser les personnes vivant handicap de s'enrôler massivement afin de les inciter à participer activement au processus électoral», a souligné Me Patrick Pindu.

En collaboration avec Counterpart International et la CENI, ce forum citoyen a réuni plusieurs personnes vivant avec handicap venues des différentes communes de Kinshasa notamment, Lemba, Matete, Kisenso et Ndjili. Pour avoir des informations claires et nettes au sujet des matières électorales, la FENAPHACO a pu inviter le directeur national de la CENI chargé de la mobilisation, en la personne de M. Désiré Mulekela. Ce dernier a scruté l'importance de l'implication et la sensibilisation de la personne vivant avec handicap dans le processus électoral. Satisfait de la présence accrue des personnes vivant avec handicap, M. Désiré Mulekela a épinglé quelques conditions pour se procurer la nouvelle carte d'électeur.

A l'en croire, pour avoir la nouvelle carte d'électeur, il faut avoir, entre autres, l'acte de naissance, passeport, l'ancienne carte d'électeur, carte d'élève pour les élève à l'âge de 17 et 18 ans, carte d'étudiant etc. Au cours des échanges, M. Désiré Mulekela a laissé entendre qu'une mesure pour faciliter la personne vivant avec handicap à avoir un accès rapide au centre d'identification a été déjà prise au niveau de CENI.

Au nom de Counterpart International, partenaire de grande envergure de la FENAPHACO, Mme Lydie Kapinga, Chargée de l'éducation civique à Counterpart International a remercié les participants et leur a demandé de mettre en pratique tout ce qu'ils ont entendu.

Réactions des personnes vivant avec handicap

Très reconnaissants envers leur coordonateur Me Patrick Pindu, les personnes vivant avec handicap ont remercié les organisateurs dudit forum citoyen. Tout en restant unis et solidaires, elles ont promis de s'enrôler massivement, en demandant à la CENI quelques mesures d'intégrations de certaines d'entre elles parmi les travailleurs de la CENI. Aussi, prévoir des mesures sécuritaires en leur faveur.