Congo-Kinshasa: Faculté Polytechnique/Unikin - Steve Mbikayi calme le jeu !

C'est un problème vieux de quatre années qui oppose la Faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa et les étudiants. Malgré toutes les tentatives, aucune solution claire n'a été trouvée. La justice s'en est même mêlée, mais issue. Il a fallu attendre l'arrivée de Steve Mbikayi à la tête de l'ESU pour que ce problème trouve des solutions. En effet, après avoir pris connaissance de ce dossier qui a longtemps duré, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a étudié toutes les pistes de solution pour décanter cette affaire, laissée par ses prédécesseurs.

Dans le cadre de sa méthodologie de travail, c'est-à-dire, le dialogue permanent, Steve Mbikayi, animé d'un esprit de sagesse et d'une haute qualité de négociation, a su mettre tout le monde d'accord. A ce niveau, même si cela s'avère presque impossible, d'aucuns pourront, sans crainte d'être contredit, que ce dossier opposant les responsables de la Faculté Polytechnique de l'UNIKIN et les étudiants est clos. Tout baigne désormais dans l'huile.

Désormais tout est normal à l'Université de Kinshasa, plus particulièrement à la Faculté de Polytechnique. Sous une forte tension, le Ministre s'est érigé en sapeur-pompier et a calmé le jeu. Steve Mbikayi a réuni hier, mercredi 29 mars 2017, le comité de gestion de l'UNIKIN, les différents professeurs de la faculté de polytechnique et la délégation des étudiants pour qu'un consensus soit trouvé en vue de régler, une bonne fois pour toute, ce problème. Comme toutes les fois d'ailleurs, le Ministre de l'ESU a usé de sa sagesse pour mettre les uns et les autres d'accord.

Chose qui a été faite car, après cette rencontre, toutes les divergences ont été aplanies et ce, à la grande satisfaction de toutes les parties. Au sortir de cette audience qui a duré plusieurs heures, les étudiants qui n'en revenaient pas, n'ont pas pu retenir leur joie. «Nous sommes très émus de la solution qui sort de ce consensus par le dialogue qui a été organisé par le Ministre, Son Excellence Steve Mbikayi. Nous sommes très fier de lui parce qu'à son tour, nous avons pu avoir une solution efficace qui nous a mis à l'aise et qui va nous permettre d'étudier calmement. La balle reste dans notre camp pour lui prouver que la décision qu'il avait prise n'était pas mauvaise et nous sommes capables. Merci vraiment à Son Excellence, notre dossier a pris fin aujourd'hui, parce que le Ministre a décidé.

Sincèrement par rapport à nos actes, peut-être que nous avions touché leur fort-intérieur, veuillez nous excuser chers Professeurs, nous sommes toujours vos enfants. Encore une fois un grand merci à Son Excellence Steve Mbikayi qui nous a donné cette chance», s'est écrié un étudiant de la faculté de Polytechnique. Dans le même ordre d'idées, un autre étudiant a expliqué en ces termes : « On a présenté nos excuses aux Professeurs qui étaient lésés par notre comportement et le Ministre nous a rassurés que, désormais, nous allons étudier dans la quiétude et nous sommes très contents de pouvoir bien nous concentrer maintenant. Nous disons grand merci au Ministre qui a mis fin à ce problème qui date de plusieurs années».

Le Doyen de la Faculté Polytechnique a, quant à lui, salué la magnanimité de Steve Mbikayi par rapport à ce dossier. «Grâce à la magnanimité de son Excellence Monsieur le Ministre, on a trouvé une solution pour un problème lattant... La solution qu'on a trouvée est qu'ils reprennent les cours. Nous continuons les cours qui avaient déjà commencé cette année. La page est tournée, ils ont demandé pardon aux professeurs, les professeurs ont accepté et maintenant nous serons heureux d'aller à 80 à l'heure dans le programme qui marchait plutôt à 20 km à l'heure. Le Ministre a mis la clé qui a permis de tourner cette page. Nous avons besoin des étudiants, vous savez dans notre métier des Professeurs, les étudiants sont la partie motrice de notre travail. Qu'ils soient aussi nombreux qu'on les a retenus, c'est pour nous une solution heureuse. Je pense que l'ensemble de mes collègues apprécieront ce que le Ministre vient de décider », a-t-il déclaré devant la presse.

Le satisfecit du Patron de l'ESU

La recette Mbikayi ne cesse d'apporter des solutions adéquates dans le secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Une fois de plus, Steve Mbikayi a fait preuve de grandeur et de sagesse pour clore ce grand dossier. Satisfait de la fin de cette tragédie, le Ministre a donné sa position. «Ce conflit date d'il y a environ 4 ans sans avoir trouvé une solution. Aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, nous avons placé ce mandat sous le signe du dialogue permanent. A travers un dialogue, j'ai écouté les uns et les autres, les professeurs, les étudiants et puis le comité de gestion. Comme je n'ai pas toujours des solutions miracles, je veux que la solution soit trouvée ensemble, c'est-à-dire issue d'un compromis avec les collaborateurs.

Donc, je les ai amenés à trouver une solution pour que les étudiants reprennent les cours normalement dans les classes montantes où ils se trouvent déjà. Ils doivent de ce fait, s'appliquer convenablement. Il était question qu'ils puissent demander pardon à leurs Professeurs pour tout ce qui y a eu comme écart de langage. On peut considérer qu'à partir d'aujourd'hui que le dossier brûlant de la polytechnique d'il y a 4 ans a trouvé des solutions. Je suis satisfait parce que j'ai été écouté par les parties pour qu'on en arrive là», a souligné le Ministre Mbikayi. Et de poursuivre que les étudiants doivent être très rassuré parce que vous avez suivi le Doyen de la Faculté, le Ministre a donné des directives, les Professeurs ont consenti, les étudiants ont demandé pardon aux Professeurs, donc, l'affaire est close, ils doivent se rassurer.