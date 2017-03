Congo-Kinshasa: Situation d'insécurité à Mwene-Ditu, Sénat - Pascal Kabeya interpelle le VPM de l'intérieur et le Ministre des affaires sociales

Le Sénateur Pascal Kabeya Sabua a adressé deux questions orales avec débats aux ministres de l'Intérieur et en charge des affaires sociales afin d'éclairer les Sénateurs de manière officielle sur les événements malheureux survenus dans la ville de Mwene-Ditu et le territoire de Luilu. Il demande au Sénat de s'engager auprès du Gouvernement ainsi qu'auprès d'autres institutions de la République, de tout faire pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans cette partie du pays, tel que souhaité par le Chef de l'Etat.

Il s'est conformé aux dispositions de la Constitution à ce que les membres du gouvernement puissent informer aux Honorables sénateurs la situation d'insécurité qui règne dans la province de Lomami.

En effet, il y a quelques semaines, la ville de Mwene-Ditu et le Territoire de Luilu étaient au centre d'un affrontement meurtrier entre les forces de l'ordre public et les forces négatives.

Le sénateur Pascal Kabeya témoigne dans sa motion d'information qu'il y a eu des morts, des innocents sont tombés pendant les affrontements. Pour lui, cette situation avait créé une psychose pendant près de trois jours au sein de la population civile et environs.

Il rappelle, en outre, que la nuit du 21 au 22 mars 2017, une colonne de forces négatives est entrée dans la chefferie de Mulundu et s'est dirigée vers Wikong dans la chefferie voisine de Kanintchin, semant ainsi la désolation sur son passage notamment, les hommes tués par bastonnade, les femmes décapitées par machette, les filles violées, les enfants (garçons et filles) de 10 à 15 ans enrôlés et emportés, les responsables des églises flagellés, les maisons incendiées, pour ne citer que ces exactions, ces actes de violences rapines.

Pour l'instant, indique-t-il, les forces négatives occupent désormais un territoire de 150 km de longueur et 40 de largeur, et administrent plusieurs entités se trouvant entre la rivière Mbuji-Mayi et la rivière Yabuyi en passant par Mbaya Museng pour atteindre Wikong.

Il souligne que les natifs de Mwene-Ditu et du territoire de Luilu sont des citoyens congolais épris d'un esprit de paix et du respect public. "Les Habitants de la ville de Mwene-Ditu et du territoire de Luilu, tiennent à informer l'ensemble de la Communauté Nationale et Internationale, par notre auguste personne que ces attaques viennent d'ailleurs, dans la province voisine du Kasaï-Central et sont nullement le fruit des enfants du terroir".

Peter Tshibangu

pour avoir la nouvelle carte d'électeur, il faut avoir, entre autres, l'acte de naissance, passeport, l'ancienne carte d'électeur, carte d'élève pour les élève à l'âge de 17 et 18 ans, carte d'étudiant etc. Au cours des échanges, M. Désiré Mulekela a laissé entendre qu'une mesure pour faciliter la personne vivant avec handicap à avoir un accès rapide au centre d'identification a été déjà prise au niveau de CENI.

Au nom de Counterpart International, partenaire de grande envergure de la FENAPHACO, Mme Lydie Kapinga, Chargée de l'éducation civique à Counterpart International a remercié les participants et leur a demandé de mettre en pratique tout ce qu'ils ont entendu.

Réactions des personnes vivant avec handicap

Très reconnaissants envers leur coordonateur Me Patrick Pindu, les personnes vivant avec handicap ont remercié les organisateurs dudit forum citoyen. Tout en restant unis et solidaires, elles ont promis de s'enrôler massivement, en demandant à la CENI quelques mesures d'intégrations de certaines d'entre elles parmi les travailleurs de la CENI. Aussi, prévoir des mesures sécuritaires en leur faveur.