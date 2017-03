Congo-Kinshasa: Après analyse sur la situation qui prévaut au pays - Jackson Bofunga appelle les acteurs politiques au sens de l'humanisme !

Voici, finalement, son message qu'il a destiné à l'endroit de tous : «Quand l'histoire est tronquée, le peuple n'aura pas d'amour de la patrie. La vraie histoire se trouve chez Emery Lumumba, par ricochet, chez moi, Jackson Bofunga. Il faut reconnaître que chaque pays a sa démocratie. On ne peut pas prendre la démocratie belge ou de l'USA pour l'appliquer ici, au Congo. La Chine n'applique pas la démocratie européenne. Si nous sommes unis comme un seul homme, nous serons plus que jamais forts».

Bofunga Jackson pense également que rien n'est aussi prioritaire pour un pays que de pouvoir enseigner à ses citoyens la vraie histoire de la Nation. Car, comme diraient quelques penseurs, un peuple qui ne connaît pas les articulations de l'histoire de sa patrie est un peuple esclave. A l'instar de François Fillon qui, lors d'une émission télévisée a indiqué : « une fois aux affaires, je vais reformer l'éducation de la France », Jackson Bofunga a discerné que telle détermination peut, toutefois, servir les autorités congolaises. Car, on se le dise, celui qui n'aime pas son pays peut le trahir. C'est ce qu'on entend dans les lèvres de congolais : «qu'on vende le pays et que chacun en tire son compte ». Les autres vont jusqu'à diffamer ou insulter les autorités établies.

Dans un entretien qu'il a accordé aux chevaliers de la plume du Journal La Prospérité, il s'est écrié comme suit : «Le cœur c'est ce qui importe pour tout acteur du développement d'une nation. C'est le caractère le plus dignitaire qu'on aura pu constater dans le combat qu'a mené le Héros National, Patrice Emery Lumumba. Il partageait, il visait les intérêts du peuple, et non forcément les siens. Nous, vrais Lumumbistes, bien qu'il ne nous ait pas légué de richesses matérielles, il nous a du moins laissé la richesse des idées. Nous sommes plus forts que ceux qui s'autoproclament aujourd'hui Lumumbistes alors qu'ils ne les sont pas en réalité».

Après qu'il se soit replié quant à sa participation au dialogue tant de l'Union Africaine que du Centre Interdiocésain de la Gombe, il continue à maintenir le cap sur une classe d'acteurs politiques renouvelés en esprit ou encore immergés dans les connaissances de gestion tournée en faveur du développement de la population. Loin d'accuser qui que ce soit, dans ses réflexions les plus aigues, il arrive à conclure que bon nombre d'acteurs politiques congolais ne sont plus humanistes. C'est plutôt l'égocentrisme qui prédomine aux intérêts d'ensemble. C'est dire, rares sont ceux qui se soucient du bien-être de la population.

