Congo-Kinshasa: Accord de la Saint-Sylvestre - La MONUSCO martèle sur la mise en œuvre!

La feuille de route paraphée par les négociateurs aux discussions directes, depuis le 31 décembre 2016, reste le seul instrument important pour sortir la RDC de la crise dans laquelle elle est actuellement enfoncée. C'est le peu de mots, avant d'énumérer le reste, que Charles Bambara, Directeur des Informations publiques de la Mission des nations unies au Congo a prévalu, le mercredi 29 mars 2017, au cours de la conférence de presse hebdomadaire. Il en a saisi la balle au bond pour appeler les uns et les autres à œuvrer pour l'application de l'accord.

Au vu de la montée des tensions qui s'observent ces derniers jours à travers toute la République, en général, et dans les provinces déchirées par les conflits, en particulier, la salle de conférence de la Monusco a été bondée de journalistes. Animée par Charles Bambara, elle a eu le mérite d'avoir éclairci les lanternes sur le communiqué du Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Gueteresse concernant les deux cadavres des experts de l'Onu qui ont été retrouvés au Kasaï. Il a, non seulement promis des sanctions contre les auteurs de ces actes, mais, il a également invité les autorités du pays à ouvrir une enquête impartiale sur ce. Au finish un rapport sera envoyé au Conseil de Sécurité.

Mots aux politiques

Charles Bambara n'a pas manqué de lancer un appel pathétique aux acteurs de la crise qui sévit actuellement au pays. Il s'agit, en premier lieu, de tous les acteurs politiques ayant pris part au dialogue de la Cité de l'Union Africaine et du Centre Interdiocésain de la Gombe. Excepté ces quelques figures, on doit noter les semeurs de désolation et de troubles qui se produisent ça et là à travers toute l'étendue du pays. Aux protagonistes, la Monusco les a conviés à se focaliser sur la mise en application de l'accord. D'après elle, cet instrument est d'autant plus utile qu'il est un impératif qu'on y parvienne. Reste alors que les uns et les autres y mettent un peu de volonté pour les avancées tant souhaitées.

Le reste du travail a été clarifié par Marcel Utembi, dans son speech à la clôture de l'arrangement particulier. «Les discussions devraient se poursuivre entre parties prenantes, principalement autour des points suivants : mode de désignation du premier ministre, répartition de postes ministériels entre les composantes, certains points du chronogramme (la formation, l'investiture et l'entrée en fonction du gouvernement) et le rôle de la Cenco au sein du CNSA) », a-t-il souligné.

La marche de l'Udps

Très en colère, après l'échec constaté de l'arrangement particulier, le parti d'Etienne Tshisekedi avait annoncé la relance de ses actions de rue, dites, protestation pacifique, le 10 avril prochain. D'après son SG, Jean-Marc Kabund, le pouvoir en place n'a pas manifesté son bon gré pour appliquer l'accord. D'où, les autorités du pays sont accusées d'être à la tête de la crise protéiforme qui frappe les paisibles citoyens.

Qu'en pense la Monusco, via Charles Bambara ? A en croire ce dernier, loin de chercher d'attraper le diable par la queue, il a invité la classe politique congolaise à chercher la voie du dialogue et du compromis politique. Cela est bien possible, a-t-il souligné.

La RD Congo, en effet, étant fraîchement pays issu des crises qui ont mis en branle toute la vie socio-économique et sécuritaire des populations, ses partenaires ne cessent de prôner l'idée d'un consensus entre la MP et le Rassemblement de l'Opposition vu que le Président en place est à la fin de son deuxième et dernier mandat. Reste à savoir, très prochainement, le discours que va tenir le président Kabila, maintenant que les bons offices de la Cenco ont montré leur limite.

Aubin Kandembi

