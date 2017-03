Cela fait exactement près d'une semaine depuis qu'il séjourne dans cette partie de la République Démocratique du Congo. Il y est en mission officielle pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur le plan économique afin de remédier le plus vite et de la meilleure de manière aux difficultés de la population. Dépêché par le Chef de l'État, Joseph Kabila, le Ministre Henri YAV accompagné du Gouverneur de la Banque ont, dans une approche de gestion de proximité, écouté les préoccupations et difficultés auxquelles font face les opérateurs économiques dans l'exercice de leurs activités, question d'orienter l'action du gouvernement pour la relance de l'économie en province.

C'est pourquoi, les interlocuteurs de la délégation venue de Kinshasa se sont exprimés sur des questions liées aux exonérations qui, selon eux, favoriseraient la concurrence déloyale puisque les produits exonérés se retrouvent sur le marché à vil prix. D'où, ont-ils sollicité leur suppression ou, mieux, qu'avant une autorisation d'exonération que les dossiers soient minutieusement étudiés.

Les acteurs de la société civile, les responsables des institutions de microfinance ont pris langue avec le Ministre des Finances. Les opérateurs économiques membres de la FEC aussi. Ils ont fait des proposions au Ministre des Finances, Henri YAV, pour l'assouplissement de la fiscalité qui pèse lourd sur la balance commerciale, l'encadrement des commerçants face à la concurrence déloyale, et la lutte contre la fraude ainsi que la contrebande douanière qui s'est érigée en système et qui décourage les commerçants qui travaillent dans les normes.

Pour faciliter les opérations bancaires, les opérateurs économiques de Mahagi ont sollicité l'installation d'une succursale de la BCC. Le principe est acquis, a assuré le gouverneur de la BCC, Déogracias Mutombo, qui a annoncé une bonne nouvelle aux opérateurs économiques. Il s'agit de l'octroi des financements aux opérateurs économiques des PME qui investissent dans les secteurs porteurs notamment, dans l'agriculture. Cela, dans la perspective de réorienter l'économie congolaise.

Diversification de l'économie

Pour faire une réorientation du système en place en RDC, il faudra changer, réellement, de modèle économique. Jusque-là, la croissance de l'économie congolaise a été portée par les mines qui ont démontré aujourd'hui leur limite. Pour parvenir à ce but, il va falloir relever le risquer d'accroître la production intérieure et de réduire les importations. Ce qui va davantage contribuer à stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais qui affiche une faiblesse pour l'instant sur le marché de change. Le gouvernement s'est donc résolu de ne pas apporter des solutions conjecturelles aux problèmes structurels.

En tous cas, c'est tout le sens de cette mission que dirige Henri YAV dans cette partie du pays. Mission qui concerne dans son deuxième volet les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la province de l'Ituri. Après Uvira, au Sud Kivu, Henri YAV s'est envolé pour Bunia avant de se rendre à Aru et Mahagi dans la province de l'Ituri. Son agenda prévoit des échanges avec les opérateurs économiques de Béni, Butembo et de Bunagana au Nord-Kivu toujours pour stimuler les investissements et la production en Rdc.