Ould Ali a également rappelé que son Ministère et les Fédérations sportives sont liés par "un contrat d'objectifs", à travers lequel "un suivi rigoureux et des orientations précises seront donnés aux Fédérations dans le soucis de respecter les textes de loi régissant le mouvement sportif national."

Alger — L'opération de renouvellement des instances sportives algériennes a donné lieu à l'élection de 24 nouveaux présidents et la réélection de 14 autres à la tête des Fédérations nationales, en attendant le déroulement des Assemblées générales électives des Fédérations de volley-ball, de Handball et de karaté-Do, a annoncé mercredi le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

