En effet, les familles des victimes des inondations du 30 mars réclament Rs 650 millions à l'État et à six organismes. Le procès est appelé devant le Master and Registrar de la Cour suprême.

Pour Allan Wright, plusieurs vies ont basculé après ce drame. «Le temps reste suspendu. Nous avons été confrontés à une souffrance indescriptible. Après le décès de nos êtres chers, il faut essayer de guérir, mais supporter cette absence n'est pas facile. Je vis avec mon fils et je dois assumer le rôle de mère, de père et de frère.»

Pour moi, c'est comme s'il était toujours là. Il me suffit d'être dans sa chambre pour le voir», dit-il. Selon ce père meurtri, il est important de tirer des leçons de ce drame et d'améliorer la situation. «Un mort, c'est déjà trop. Il faut prévenir ces catastrophes.»

Vinod Khoosye a perdu son fils ce jour-là. Vikesh Khoosye, âgé de 26 ans, est mort en portant secours à une femme. «Je mange, je bois et pourtant ma souffrance est la même chaque jour. Je me demande toujours pourquoi Dieu ne m'a pas pris moi au lieu de mon fils. À la maison, je n'ai rien changé, sa chambre est intacte avec toutes ses affaires.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.