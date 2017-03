Madagascar: 29 mars 1947 - Les commémorations essentiellement politiques

La journée de commémoration a été l'apanage des politiciens. Responsables étatiques et personnalités politiques ont profité de la journée pour s'autoproclamer champion du patriotisme.

Mercantilisé. « 70e anniversaire de la lutte d'indépendance : Pour que le flambeau se transmette, et que le passé ne tombe pas dans l'oubli », est la traduction libre du thème choisi pour les commémorations officielles de la date du 29 mars 1947.

Bien que qualifié par certains responsables de « célébrations », dans les esprits des organisateurs des actes de mémoires en l'honneur des morts pour la nation, durant le soulèvement d'indépendance à partir du 29 mars 1947, il s'agissait bien de « commémorations ». En ce 70e anniversaire, faire passer le flambeau du patriotisme, le raviver chez chaque malgache, en rappelant l'amour de la patrie qui a poussé les aïeux à donner leur vie pour le retour de l'indépendance, a été le but escompté.

L'inauguration d'une plaque commémorative et les dépôts de gerbes de fleurs, sur la stèle d'Ambohijatovo, a donné le coup d'envoi des cérémonies. La tiédeur de l'instant a donné le « la », à une journée politisée reléguant au second plan les objectifs du thème de l'acte de mémoire. Il n'y a eu, pratiquement, aucune interaction entre Hery Rajaonarimampianina, président de la République et Lalao Ravalomanana, maire d'Antananarivo.

Le scenario des commémorations officielles, du reste, semble avoir été échafaudé pour présenter le chef de l'État comme « le récipiendaire » de la flamme patriotique des anciens combattants et le passant à la nouvelle génération. À part un hommage aux anciens combattants, à Moramanga, le chef de l'État a été muet sur « la position officielle », de l'État malgache sur les événements de 1947, alors que le qualificatif des événements fait encore débat.

Banale

Lors de son passage, à Madagascar, François Hollande, président français a, pourtant, déjà donné une ouverture en qualifiant de « répression brutale » les actes des colons. L'allocution présidentielle, bien qu'appelant à la solidarité nationale pour le développement a, en grande partie, sonné comme une invective contre ses concurrents politiques. Comme son discours de présentation des vœux, en janvier, il a laissé entendre que la flamme du patriotisme est moribonde chez ceux qui vont à contresens du pouvoir.

« Le flambeau a, effectivement, été transmis et a été bien reçu. Seulement, force est de reconnaître que chez certains, il s'étiole et s'éteint même », a déclaré le président Rajaonarimampianina. À lui d'ajouter : « Notre pays a besoin de vrais patriotes ». Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, lui, a été plus direct durant le banquet des anciens combattants, à Soanierana, dans l'après-midi d'hier.

« (... ) La lutte pour la liberté doit continuer. Une lutte, non plus contre les colonisateurs mais, contre les tentatives de diviser la nation, contre les versatiles qui font le contraire de ce qu'ils disent, contre ceux qui ferment délibérément les yeux contre les efforts du pouvoir et plantent quotidiennement les graines de l'instabilité », a soutenu le chef du gouvernement.

Toutes les entités politiques réputées d'opposition qui se sont affichées, hier, se sont, par ailleurs, confinées à exacerber les failles du pouvoir et leur antipathie.

Les partisans de Marc Ravalomanana, ancien président, qui se sont donnés rendez-vous, au Magro Behoririka, s'en sont, par exemple, donnés à cœur joie pour balancer des « scuds », contre le pouvoir. « L'on ne déclare pas sans conséquence la guerre à la commune d'Antananarivo », a été lancé, ou encore, « faisons bloc contre un nouveau ni... ni ». À l'instar des années précédentes, le 70e anniversaire du soulèvement d'indépendance a été banal.