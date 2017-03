Madagascar: Histoire - Les connaissances sur 1947 se précisent

Avec la déclassification des archives, les recherches connaissent des avancées notoires, apportant ainsi des éclaircissements sur les péripéties de l'insurrection du 29 mars 1947.

Un des sujets les plus étudiés sur l'Histoire de Madagascar, les événements de 1947 font l'objet de nombreux thèses et mémoires.

Soixante-dix ans après l'insurrection de 1947, « les archives sur ces événements, autant celles qui se trouvent à Madagascar que celles qui sont en France, sont disponibles et peuvent être consultées par le grand public », a indiqué, mardi, Sylvie Andriamihamina, directrice des Archives nationales, au cours de la journée d'études et de recherches sur le thème « Insurrection du 29 mars 1947, historiographie et mémoire » organisée par la mention Histoire de l'Université d'Antananarivo.

Ainsi, les historiens ont la possibilité de connaître les déroulements de l'insurrection au niveau local. À travers les documents officiels de l'époque, mais aussi des journaux et d'autres sources, il est, désormais, possible d'effectuer la sociologie des combattants, d'évaluer leurs moyens, les armes etc. Les historiens ont également pu évaluer la répression sous toutes ses formes aussi bien policières que judiciaires ainsi que militaires.

Les hypothèses avancées par les chercheurs sur 1947 sont multiples mais l'un des acquis majeurs est la compréhension de la complexité de l'insurrection et la manière dont elle s'est généralisée.

« Cette insurrection, avait commencé avec des incidents considérés comme isolés mais qui ont contribué à son extension. Ces incidents ont déjà commencé au moment des élections législatives de novembre 1946 et à partir de là, ils se sont généralisés. Les attaques de Moramanga et de Manakara n'auraient pas eu l'impact qu'elles ont eu s'il n'y avait pas ces insurrections localisées pre-insurrectionnelles », affirme Denis Alexandre Lahiniriko, maître de conférences à l'Université d'Antananarivo. Le rôle des sociétés secrètes dans l'organisation de l'insurrection du 29 mars est également unanimement reconnu.

Piste de recherches

Selon les conférenciers, l'avancée des recherches met également en évidence la divergence des motivations des insurgés. Certaines ont lutté pour l'indépendance et la nation mais parfois la définition de cette nation n'est pas la même. Pour les uns, il s'agit de tout Madagascar. Pour d'autres, c'est le « tanindrazana » au sens strict.

Ce sont des insurgés qui ont proclamé, par exemple, la première des Républiques à Madagascar, la République de Namorona. Par ailleurs, en termes de lutte, une partie, généralement composée d'intellectuels a prôné la lutte légale dans le cadre de la République tandis qu'une autre a pensé à d'autres stratégies y compris la violence.

Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires de manière à mettre fin aux différentes spéculations notamment le nombre de victimes.

« Les archives de série D datant de 1896 à 1958 sont ouvertes et j'invite les historiens en herbes ou confirmés à les consulter », poursuit encore Sylvie Andriamihamina.