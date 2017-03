Au lendemain de l'échec des négociations politiques sous la médiation des évêques catholiques entre la majorité et l'opposition pour cogérer la transition jusque fin 2017, des jeunes gens avaient barricadé des tronçons routiers et brûlaient des pneus mardi 28 mars matin à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

«A ce moment crucial de l'histoire du pays, nous appelons une fois de plus les uns et les autres à la retenue et au calme et à donner une chance encore aux négociations, aux pourparlers, au dialogue.

La MONUSCO appelle au calme et à la retenue et demande aux acteurs politiques à poursuivre les contacts pour finaliser l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, la seule feuille de route ayant réuni le consensus de tous. Charles Antoine Bambara, porte-parole de la mission de l'ONU en RDC a lancé cet appel ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.