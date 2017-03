Ile Maurice: Reconnaissance internationale pour Jane Constance

Une première. L'Unesco compte nommer Jane Constance parmi les artistes - ou artisans - de la Paix internationale. «UNESCO Artists for Peace are internationally-renowned personalities who use their influence, charisma and prestige to help promote UNESCO's message and programmes», explique Armoogum Parsuramen, qui avait demandé au gouvernement mauricien de soutenir la candidature de notre Jane nationale, après son succès à «The Voice Kids», en 2015.

Le conseil des ministres avait, dans la foulée, recommandé la jeune chanteuse à la fin du mois de janvier de cette année.

Jane Constance rejoindra des stars de renommé internationale telles que Céline Dion, Shirley Bassey, Sarah Brightman, Manu Dibango, Gilberto Gil ou encore l'actrice chinoise Gong Li.

«À travers tes yeux», l'album de Jane Constance est sorti chez Universal Music le 25 novembre 2016. Ces 13 titres, dont deux signés Pascal Obispo.

C'est la première fois qu'un(e) Mauricien(ne) a droit à cette reconnaissance internationale. Chapeau l'artiste !