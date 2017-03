Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

L'enseignant, souvent incarnation de l'Etat et du discours savant et officiel dans les terroirs reculés du pays est davantage préoccupé par la recherche de la satisfaction de ses besoins primaires que l'actualisation de son savoir dans un environnement où l'économie du savoir est devenue une source de richesse.

A l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, l'auditeur est boursier durant sa formation et reçoit un salaire dès la fin de formation. Idem pour le personnel de la Sûreté nationale, des forces armées pour ne citer que ceux-là.

Avec la rigueur de cette institution, et surtout la détermination du gouvernement du Cameroun à ne pas toucher à sa masse salariale à court terme, il est fort probable que les revendications des enseignants sur qui repose l'avenir de la jeunesse camerounaise soient reléguées au second plan.

Soixante mois de salaires dus à 22 000 enseignants. La facture est lourde pour l'Etat du Cameroun. Mais, il faudra au final payer pour plus de sérénité dans les collèges et lycées du pays.

