L'opportunité a donné lieu à la lecture, par Mohamed Khiati, directeur central auprès du ministère, d'un message du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, aux participants à cette conférence, dans lequel il a "loué les efforts consentis dans ce domaine, de même que l'esprit d'initiative du Haut conseil de la langue arabe, dans la promotion de la langue arabe et l'usage de la terminologie scientifique et technique, dans le milieu agricole".

Le même responsable a souligné l'importance de la coopération existante entre le Haut conseil de la langue arabe et le ministère de l'Agriculture, estimant que cette conférence participe à la mise en lumière des réalisations consacrées dans ce domaine, tout en faisant le constat des insuffisances et difficultés rencontrées, par la terminologie agricole technique, sur le terrain.

Un domaine riche, a-t-il dit, nécessitant son développement, son amélioration et sa collecte dans des guides fonctionnels, qui seront mis à la disposition des chercheurs et des gens de la profession, en vue d'en faire un usage naturel.

Cette convention vise la réalisation de dictionnaires spécialisés en relation avec le secteur agricole, avec la collecte du vocabulaire et de la terminologie agricoles, les plus usagés dans le secteur.

Procédant à l'ouverture de cette rencontre nationale, Salah Belaid, président du Haut conseil national de la langue arabe, initiateur de la manifestation, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a annoncé la signature d'une convention de partenariat entre ses services et ceux du le ministère de l'Agriculture.

Djelfa — La langue arabe et les enjeux de l'usage du lexique technique dans le domaine agricole a constitué le thème principal d'une conférence nationale ouverte, mercredi à Djelfa, avec la participation d'académiciens, experts et cadres du secteur agricole.

