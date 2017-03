Congo-Kinshasa: L'ONU consterné par la mort de ses deux experts

La question de la modification de cet accord de siège a été évoquée au siège des Nations Unies à New-York par le Vice-premier ministre congolais, chargé des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, Léonard She Okitundu Lundula. C'était lors des débats pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO, dont le mandat expire le vendredi 31 mars 2017.

Zaida Catalán "servait aux valeurs de la démocratie et les droits de l'Homme qu'elle avait appris de sa mère suédoise et de son père exilé en Suède durant les années sombres de notre pays", a déclaré pour sa part le ministre des Affaires étrangères chilien Canciller Heraldo Muñoz.

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a salué la mémoire de sa compatriote, qui travaillait "sans relâche pour la paix et la justice et risqu(ait) sa vie pour sauver celle des autres".

"Ces gens là, nous sommes avec eux dans la ville depuis le mois de juin ou août de l'année passée. Ils opèrent en plein centre ville, et même dans les zones périphériques. Ils arrêtent et enlèvent, c'est vrai. Mais décapiter des innocents, je ne suis pas tellement sûr. Je n'arrive pas à croire que ces experts là pouvaient être tués par des miliciens"

