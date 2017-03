Burkina Faso: Audiences présidentielles à Khartoum

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est successivement entretenu avec la communauté burkinabè résidant au Soudan, le vice-président et Premier ministre soudanais, Bakry Hassan Salah, le lundi 27 mars 2017.

La communauté burkinabè résidant au Soudan salue la visite d'amitié et de travail que le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a effectuée dans leur pays d'accueil. Le doyen des Burkinabè de Khartoum, Youssouf Ouédraogo et sa forte délégation lui ont signifié cela au cours de l'audience qu'il leur a accordée, le lundi 27 mars 2017, dans son pied-à- terre, à l'hôtel Corinthia. «C'est la première fois que le président du Faso vient à Khartoum et nous avons saisi l'opportunité pour le féliciter et l'exhorter dans sa mission. Notre souhait est que les efforts qui sont déployés par le chef de l'Etat dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays puissent porter fruit», a déclaré le doyen de la communauté burkinabè du Soudan.

La menace terroriste, a martelé M. Ouédraogo, ne doit pas freiner le pays dans ses efforts de développement. Il a indiqué que l'ouverture prochaine de l'ambassade du «pays des Hommes intègres» au Soudan est une belle initiative dans la mesure où elle participe à consolider les liens entre les deux peuples. Cette représentation diplomatique, a relevé Youssouf Ouédraogo, va permettre aux Burkinabè de renouveler ou de se faire établir facilement leurs papiers sur place. Au cours de l'entretien, M. Ouédraogo a posé une doléance au président du Faso. En effet, il y a dix ans de cela que l'octogénaire a quitté le Burkina Faso pour le pèlerinage à la Mecque, mais malheureusement, son périple s'est limité à Khartoum à cause des papiers.

Depuis lors, Youssouf Ouédraogo et d'autres compagnons d'infortune tentent désespérément de se faire établir des passeports afin d'accomplir leur pèlerinage. Et ils sont nombreux au Soudan, ses compatriotes qui vivent la même situation. «J'ai expliqué notre problème au président. Il a bien pris en compte notre préoccupation et a précisé qu'avec l'ouverture de l'ambassade du Burkina Faso à Khartoum, une solution sera trouvée à notre cas», a-t-il confié. Que feriez-vous si vous obteniez vos papiers ? «J'ai quitté mon pays pour la Mecque, si j'obtiens mes papiers, j'accomplirai le pèlerinage à la Mecque avant de revenir dans mon pays, le Burkina Faso», a répondu Youssouf Ouédraogo.

Des bourses pour bien étudier

Le chef de l'Etat s'est ensuite entretenu avec l'Union des étudiants burkinabè de Khartoum. Ces derniers ont lu une déclaration en présence de Roch Marc Christian Kaboré, dans laquelle ils ont également condamné fermement les attaques terroristes dont est victime le Burkina Faso depuis un certain temps. Le porte-parole des étudiants, Mahamoudou Cissé, a affirmé que cette visite dénote de la volonté du président du Faso de bâtir une relation forte avec leur pays d'accueil qu'est le Soudan. Avec leur hôte, ils ont soulevé des préoccupations relatives à leurs études. «Le fait que l'enseignement de l'arabe ne soit pas bien organisé au Burkina Faso, les étudiants burkinabè qui arrivent au Soudan rencontrent des difficultés dans les filières scientifiques. Nous avons souhaité que le chef de l'Etat puisse revoir cette situation afin de permettre à nos compatriotes d'étudier dans des conditions idéales», a souligné Mahamadou Cissé. Il a aussi précisé que la plupart des étudiants burkinabè qui viennent à Khartoum n'ont pas de bourse.

Il a plaidé pour que Roch Marc Christian Kaboré les aide dans ce sens. «Le président du Faso a dit avoir pris bonne note de nos doléances et nous a fait savoir que des jumelages vont se faire entre des universités du Burkina et celles du Soudan dans le cadre de la coopération bilatérale», a-t-il relevé. Sur le plan économique, a argué M. Cissé, le Burkina et le Soudan peuvent avoir une coopération intéressante dans des secteurs comme les mines, l'agriculture, la culture et l'éducation.

Précédemment, avant la communauté burkinabè, le président du Faso a reçu en audience, le vice-président et Premier ministre du Soudan, Bakri Hassan Salih.

Les deux personnalités ont discuté de la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud. «Cette première visite après le changement de régime au Burkina Faso avec une forte délégation de techniciens et d'experts va jeter les bases d'une coopération réussie au profit de nos deux peuples. Nous avons échangé sur les questions relatives à l'économie, la sécurité, l'industrialisation, la transformation des matières premières et la politique», a laissé entendre le porte-parole du vice-président soudanais, le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Kandour. Des consultations régulières, a-t-il dit, vont être instaurées entre le Burkina Faso et le Soudan, aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. M. Salih et le président Kaboré se sont aussi félicités des résultats de la 3e session de la commission mixte sur la coopération bilatérale tenue à Khartoum en août 2016.