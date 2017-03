La ville marocaine de Dakhla, perchée comme un nid d'oiseau entre les eaux de l'Océan Atlantique, a accueilli dans la chaleur et la fraternité africaines, la 3ème édition du Forum de Crans Montana, du 17 au 21 mars 2017.

Venus des cinq continents, les participants de diverses compétences ont convolé en justes réflexions autour du thème central, « Vers la nouvelle Afrique du XXIème siècle ». Ce forum d'importance et d'intérêt était placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Parmi les grands rendez-vous intellectuels et culturels majeurs du continent africain, le Forum de Crans Montana de Dakhla au Maroc, qui vient de tenir ses assises pour la troisième fois consécutive, du 17 au 21 mars 2017, demeure désormais comme une étape saillante et incontournable de la réflexion prospective sur le devenir de l'Afrique, ce continent aux paradoxes multiples et multiformes.

Ce forum se positionne et s'affirme de par la qualité, la notoriété et la stature des éminentes personnalités du monde du savoir, de la politique, de la culture, de l'économie, de l'information et de la société civile qui y participent.

Il s'impose également de par la pertinence et le niveau élevé des débats centrés sur d'importantes thématiques autour des grandes questions, interrogations et préoccupations qui se posent aujourd'hui à l'Afrique ou que le continent africain du 21ème siècle se pose avec acuité et en termes de défis à relever.

Ce n'est un secret pour personne, le paradoxe de l'Afrique est que ce continent d'une part, regorge de potentialités énormes à même de le propulser au rang des grandes puissances économiques, et de l'autre, il croupit sous le poids de la pauvreté, des maux, des problèmes et des désastres les plus cruels de l'humanité.

Une chance immense et normalement bénéfique d'un côté, et un gâchis dévastateur et étonnamment incompréhensible de l'autre. C'est ça l'Afrique !

Au cœur de la problématique africaine, se trouvent en bonne posture la malgouvernance et le déséquilibre partenarial avec le reste du monde. Comme si l'élite intellectuelle africaine ne pèse pas grand-chose dans la conduite des affaires de ce monde !

Il est temps de sonner le glas. Le Forum de Crans Montana de Dakhla a eu le mérite et la sagesse de diagnostiquer sans complaisance les nombreuses problématiques posées au continent africain et de définir avec rigueur et dans leur réalité tangible, les contours et les caractéristiques de « la nouvelle Afrique du 21ème siècle ».

A cet égard, les communications, les idées, les échanges et les débats émis lors des panels ont porté entre autres sur « L'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique », « Le phénomène migratoire vers l'Europe », « A l'heure de l'intégration mondiale de l'Afrique ».

« La jeunesse comme vraie valeur ajoutée », « L'énergie, la clef du progrès et de la croissance pour les économies émergentes », « La sécurité en matière de santé publique » et « L'Afrique et la nouvelle économie maritime mondiale ».

Compter sur les potentialités africaines

L'abordage de toutes ces thématiques d'intérêt, par d'éminentes personnalités dans leurs domaines de compétence, et les réflexions suscitées ont abouti à la formulation de solutions pratiques et d'initiatives innovantes à même de sonner le réveil des énergies intellectuelles assoupies.

Ce réveil, voire ce sursaut, passe par le degré de confiance et d'engagement que les Africains auront en eux-mêmes en sachant compter d'abord sur les potentialités de l'Afrique, et surtout leurs capacités propres à en faire un bon usage dans le cadre d'une coopération Sud-Sud et d'une ouverture partenariale avec le reste du monde.

Pour le roi Mohammed VI, et en termes de contribution à la réflexion au forum de Dakhla, « le Maroc a foi en la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, et à favoriser le développement humain et durable de ses peuples, eu égard aux ressources naturelles considérables et aux importantes compétences humaines dont elle dispose ».

Le pari sera gagné, relève le Roi, et ce d'autant que « l'Afrique d'aujourd'hui est (de plus en plus) gouvernée par une nouvelle génération de dirigeants pragmatiques et décomplexés par rapport à des idéologies d'un autre âge ; des dirigeants qui œuvrent avec un patriotisme et un sens élevé des responsabilités pour la stabilité de leurs pays respectifs et pour leur ouverture politique, leur développement économique et leur progrès social ».

Ces dirigeants et leurs peuples qui ont à cœur d'assurer le progrès de l'Afrique dans sa dimension socioéconomique se doivent de décliner des stratégies et des solutions pour garantir une meilleure gestion des affaires de la cité : gestion de l'eau et des sols agricoles, gestion de la sécurité alimentaire, dans le contexte du changement climatique ; gestion des conflits multiples qui affectent et infectent durement le continent africain...

De l'appel du forum de Dakhla, les gouvernants africains et leurs peuples doivent trouver des solutions innovantes pour le financement des petits agriculteurs et mettre en place des modèles d'assurance-climat pour l'agriculture en Afrique.

En outre, l'accent doit être mis sur l'intégration des femmes dans le processus politique et économique, et sur l'ouverture des sociétés émergentes aux jeunes générations.

Concernant les drames migratoires en Méditerranée et sur les rives de l'Europe, qui affectent l'Afrique et le Moyen-Orient, les participants au forum de Crans Montana invitent les Etats à améliorer leur gestion des affaires publiques, à créer un environnement porteur et favorable à l'entreprenariat et l'autonomisation des jeunes.

En matière de santé publique, il a été clairement établi le lien entre ce secteur stratégique et les questions climatiques, la détérioration de l'environnement ayant un impact sur la santé.

Dans le domaine de l'énergie, et comme l'a souligné le Roi du Maroc : « nos pays n'ont d'autres choix que de mener à bien leur transition énergétique et d'investir dans les énergies renouvelables, surtout eu égard aux grandes potentialités qu'ils recèlent dans le domaine des énergies solaire, éolienne et hydrique ».

Bref, les débats du forum de Crans Montana 2017 à Dakhla ont permis de focaliser les conclusions sur des propositions et des recommandations pertinentes, pour sortir l'Afrique de sa torpeur politique, sociale et économique.

En attendant et en espérant leur mise en actions concrètes sur le terrain, le forum lui, aura réussi sa vocation à favoriser l'émergence d'une conscience collective quant à la nécessité du renforcement de la dynamique africaine, et surtout à œuvrer pour un éventail plus large de coopération Sud-Sud. Alors, ce sera au monde de s'intégrer à l'Afrique !