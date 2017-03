Afrique de l'Ouest: Traité d'amitié Burkina / Côte d'Ivoire

Le Comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du Traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tient du 29 au 31 mars 2017 à Bobo-Dioulasso, sa première réunion.

Les délégations burkinabè et ivoirienne feront au cours des trois jours, le bilan de la mise en œuvre des décisions issues du dernier sommet des chefs d'Etat des deux pays, tenu à Yamoussoukro et prépareront le prochain prévu pour juillet prochain à Ouagadougou au Burkina Faso.

Le comité regroupant les délégations burkinabè et ivoirienne fera, au cours de sa première réunion, le bilan de la mise en œuvre des décisions et recommandations du Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire.

Leur exercice au cours de cette rencontre, va consister à examiner les décisions prises au cours du 5e sommet des chefs d'Etat des deux pays, tenu en juillet 20016 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire.

Pour le directeur des relations bilatérales de la République de Côte d'Ivoire, Louis Bony, il s'agira de passer en revue les décisions et recommandations prises dans les domaines de l'économie, de la défense ou de la jeunesse, afin de renforcer la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire.

Le directeur général des relations bilatérales du Burkina Faso, Pascal Batjobo, a souligné qu'il y a eu de nombreuses avancées dans la mise en œuvre de ces recommandations. Le projet d'autoroute entre la Côte d'Ivoire et le Burkina par exemple est en bonne voie, a-t-il rassuré.

Le 6e sommet pour consolider les acquis

Du reste, le comité aux dires de M. Batjobo, aura l'occasion de faire à Bobo-Dioulasso le bilan à mi-parcours de l'état d'avancement de l'exécution des accords, des décisions et des recommandations qui sont issus de la 5e conférence, au sommet des chefs d'Etat.

Le conclave, a-t-il ajouté, va aussi leur permettre « d'identifier les éventuelles difficultés qui entravent la marche commune des deux pays vers le progrès, et de proposer des solutions appropriées ». Il va également permettre de préparer la sixième conférence des chefs d'Etat qui se tiendra en juillet 2017 à Ouagadougou. «

Ce sixième sommet aura pour vocation, de consolider davantage les acquis de notre coopération, et d'explorer de nouveaux axes de coopération qui répondent efficacement aux défis de développement de nos pays et de notre espace sous-région », a dit le directeur général des relations bilatérales.

Il a alors invité les experts des deux pays à travailler sans ménagement, dans un esprit de cordialité et de franchise, pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de l'évaluation des décisions et des recommandations issues du traité.

Le comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et des recommandations issues du traité d'amitié, a été créé pour examiner périodiquement les décisions et recommandations prises dans le cadre du traité.

C'est la première réunion qu'il tient depuis la signature en juillet 2008 du traité de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Depuis cette date, ce sont cinq sommets des chefs d'Etat ivoirien et burkinabè qui se sont tenus alternativement au Burkina et en Côte d'Ivoire, pour renforcer les liens entre les deux pays voisins.