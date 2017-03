Burkina Faso: Gestion de la dette publique

Après les anciens présidents du Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando, la Coalition pour… Plus »

D'autres défis sont donc apparus et avec eux, la nécessité de sensibiliser le personnel spécialisé à ces contraintes, aux risques et aux coûts de ces types de gestion.

Le Burkina Faso a plus que jamais besoin de cette expertise au moment où le Plan national de développement économique et social (PNDES), financé en partie par des emprunts sur le marché financier, a atteint une phase cruciale de mise en œuvre. En effet, les types de financements sollicités (les partenariats publics privés (PPP)) diffèrent des pratiques connues jusque-là.

A propos de la dette publique du pays, l'expert a affirmé «qu'elle est bien gérée avec un niveau bas et une bonne base dans les différentes administrations qui participent à la gestion de la dette publique». Si tout semble aller pour le mieux dans la gestion de la dette publique, les experts étudient les options pour «élever le standing» de cette gestion car, s'est engagé M. Dissou, les deux institutions seront toujours disponibles pour accompagner le Burkina Faso dans le renforcement des capacités afin de mieux appréhender tous les défis liés à cette question assez spécifique et pointue. «Il n y a pas de filières dans les universités dédiées à la gestion de la dette. C'est sur le tas que ceux qui en sortent apprennent.

