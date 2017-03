Madagascar: Parti Marina - Un appel à la solidarité !

La bataille continue par voie de conséquence . « L'indépendance que nous avons toujours revendiquée met en exergue l'intégrité des Malgaches, leur respect, et surtout l'exercice libre de leurs droits et de leurs libertés dans les limites de leur territoire », a défendu Ranaivoson Jean Désiré. Pour ce faire, il faudrait recourir à la solidarité, se mobiliser ensemble et se mettre sur la même longueur d'onde.

Bataille herculéenne. Ranaivoson Jean Désiré, coordonnateur national du parti, a fait une interpellation considérable. « La culture malgache tend à disparaître actuellement. Et pourtant, c'est ce que nous avons toujours revendiqué et nous revendiquons aujourd'hui », a-t-il prévenu.

La journée d'hier, marquant le 70e anniversaire des évènements de 1947, a été une occasion pour le parti « Marina » d'effectuer son devoir de mémoire à Ambohijatovo. L'hymne du MDRM chantonnée par les membres et les partisans du parti « Marina » a mis les points sur les « i » et exhorte les Malgaches à continuer la lutte pour une réelle indépendance.

