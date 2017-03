Maroc: L'ONMT table sur une croissance de 6% des arrivées de touristes en 2017

La destination Maroc connaîtra l'ouverture de plusieurs lignes à partir d'avril Les arrivées de touristes aux postes frontières (APF) au titre de l'année 2017, devraient afficher une croissance de 6% par rapport à l'année 2016, a estimé, récemment à Rabat, le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Abderrafie Zouitene.

Cette progression, qui intervient dans un contexte international difficile, représente plus de 600.000 touristes additionnels pour la destination Maroc avec un impact direct sur la balance des paiements de l'économie nationale et sur le marché de l'emploi, a précisé M. Zouitene qui s'exprimait lors d'une rencontre avec la presse nationale.

Afin d'accompagner et de renforcer cette tendance, rapporte la MAP, l'ONMT a lancé une campagne digitale pour donner un contenu de manière innovante et originale dans l'objectif de garantir l'authenticité de l'immersion et instaurer un dialogue qui insuffle une dynamique certaine aux vidéos, a-t-il souligné.

Au détail, il s'agit de 6 talents blogueurs issus de plusieurs pays (France, Chine, Etats-Unis... ), 6 vidéos virales et 6 différentes thématiques (Gastronomie, Histoire, Découverte, Beauté, Déco et Sport), avec notamment 9 millions d'impressions du Teaser, a relevé M. Zouitene, ajoutant que c'est une collection de vidéos ludiques et instructives à la croisée des chemins entre vlog, reportage et tutoriel sur un des aspects du Maroc où les influenceurs s'adressent directement à leurs communautés variées en fonction de leurs intérêts.

"En dehors de leurs zones de confort habituelle, ces blogueurs relèvent le challenge d'aller à la découverte des lieux et à la rencontre des gens afin de nous proposer une recette, nous apprendre une coutume, une technique, un savoir-faire ou une tradition", lit-on sur une présentation de l'ONMT.

M. Zouitene a également mis l'accent sur le secteur aérien comme vecteur de croissance, faisant savoir qu'à partir d'avril 2017, la destination Maroc connaîtra l'ouverture de plusieurs lignes, notamment de Tanger-Paris Orly/Palma de Mallorca/Eindhoven et de Fès-Lyon/Strasbourg/Londres Gatwick/Barcelone/Bordeaux/Bruxelles/Rome.

Il a, par ailleurs, indiqué que l'ONMT souhaite initier une nouvelle approche de la promotion touristique inspirée par le projet de régionalisation avancée, notant que "l'ambition est de renforcer la coopération entre l'Office et les différentes régions du Royaume en mutualisant les ressources financières et humaines allouées à la promotion et en capitalisant sur "l'expertise locale" des régions et "l'expertise" métier de l'ONMT".

Les différents acteurs dans les marchés, a poursuivi le responsable, pourront redéfinir leurs champs d'action respectifs de manière collégiale et progressive et ce afin de permettre à chaque organisme de se concentrer, de manière efficiente, sur son cœur de métier.

La phase transitoire sera, quant à elle, marquée par une démarche participative et par une mobilisation de l'ONMT afin de transmettre son savoir-faire et d'accompagner les différentes régions dans leurs efforts promotionnels, a-t-il souligné.

En 2016, le nombre de touristes s'est chiffré à 10,33 millions, en progression de 1,5% par rapport à 2015, alors que les nuitées, en hausse de 4,5%, se sont élevées à 19,25 millions.

Les recettes du secteur touristique ont atteint un pic record de 63,20 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2016, soit une progression de +3,4%, selon l'ONMT qui explique cette évolution positive principalement par la stratégie de diversification des marchés ciblés.

En effet, cette stratégie a donné ses fruits durant l'année écoulée, avec d'excellents résultats au départ de la Chine (+307%), Russie (+102%), Danemark (+28%), Brésil (+26%), Emirats arabes unis (+11%), Afrique (+10%) et Etats-Unis (+9%).