Madagascar: Transport maritime - Le gouvernement déterminé sur l'ACD

Les membres du secteur privé, l'association professionnelle des armateurs et consignataires de Madagascar (APACM) et récemment, les partenaires techniques et financiers ont contesté l'application de ce nouveau mécanisme. Le manque de transparence dans la gestion de ce dossier, l'opacité dans l'établissement du contrat ainsi que l'absence de dialogue ont été pointés du doigt.

« C'est un projet du gouvernement et Madagascar est un pays souverain. Il relève de notre ressort de mettre aux normes la sécurité de nos ports internationaux. Il n'est plus question que ces infrastructures traversent le même sort que la compagnie Air Madagascar avec son inscription dans la liste noire de l'Annexe B de l'Union européenne.

La déclaration de Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre des Transports et de la météorologie semble aller dans ce sens. Pour soutenir ce projet, le membre du gouvernement avance la question de sûreté et de sécurité des ports à trafic international, ainsi que la souveraineté internationale.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.