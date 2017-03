Madagascar: Le 29 mars à Ambatondrazaka - Une commémoration sans incident majeur

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la préfecture d'Ambatondazaka, entouré du maire de la commune urbaine et des autorités civiles et militaires, en raison de l'absence du préfet et du chef de la région. Selon des sources, ces derniers auraient accouru à Moramanga pour la cérémonie de commémoration similaire présidée par le chef de l'État.

Parmi les faits marquants, cette fois, les cinquante cinq derniers anciens combattants de l'Alaotra n'ont plus eu droit qu'à cinq cents grammes de viande de zébu accompagnés de deux petits sachets de sel fin, quelques morceaux de savon, un litre d'huile comestible et quelques « kapoaka » de riz blanc.

