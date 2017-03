Congo-Kinshasa: Kananga - Des civils tués dans la traque contre la milice Kamuina Nsapu

De nombreux hommes ont fui leurs domiciles à Kananga, notamment dans la commune de Nganza, ou les forces de sécurité congolaise traquent des présumés miliciens Kamuina Nsapu.

Radio Okapi a joint au téléphone mercredi soir un habitant de la Nganza qui fait état de la mort de cinq membres de sa famille au cours de l'opération des forces de l'ordre.

«Je t'affirme qu'on a tué des personnes à Nganza, et nous avons fui. Moi j'ai perdu ma mère et deux femmes de mon grand frère avec un bébé et ma petite sœur», raconte l'homme sous le sceau de l'anonymat.

Il dit avoir eu la vie sauve pour avoir fui son domicile avant le lancement de l'opération des forces de l'ordre.

«Comme on nous a signalé bien avant, nous les hommes, on a eu le temps de fuir alors que les femmes ont été tuées» se désole-t-il, ajoutant «craindre» pour la vie de ses trois autres sœurs dont il n'a plus de nouvelles.