Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo toujours réclamée par la CPI

Au terme d'un procès très éloigné des standards internationaux et auquel nos organisations… Plus »

Mais six ans plus tard, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré, donnant de la justice de La Haye l'image d'une justice de vainqueurs.

En 2014, le gouvernement ivoirien avait bien tenté de convaincre la Cour de lui laisser juger Simone Gbagbo devant ses propres tribunaux, mais les juges avaient rejeté la demande, affirmant alors « qu'aucune enquête ou poursuite pertinente n'était en cours au niveau national », et que les autorités ivoiriennes n'avaient pas démontré l'existence « de mesures d'enquête concrètes, tangibles et progressives ».

Cependant, l'ex-première dame n'en a pas tout à fait fini avec les procédures. Simone Gbagbo fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité émis par la Cour le 29 février 2012, et jamais exécuté par les autorités ivoiriennes. Plus de cinq ans après l'émission de ce mandat d'arrêt, Simone Gbagbo est toujours attendue par la procureure à La Haye.

Son co-accusé, et ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, exprime lui, via ses avocats, « une joie mesurée », puisque l'ex-première dame « reste détenue » pour des atteintes à l'autorité de l'Etat, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public, pour lesquelles elle a été reconnue coupable et condamnée à 20 ans de prison en mars 2015.

