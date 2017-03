Cameroun: Rendez-vous d'affaires - Les opérateurs économiques Camerounais attendus en Belgique

La seconde édition de la mission économique camerounaise en Belgique se tiendra du 02 au 07 mai 2017 à Kortrijk. Elle concerne les PME/PMI évoluant dans l'agro-alimentaire, l'artisanat, construction, énergie renouvelable, import-export, transport, véhicules, équipements de manutention agricole, produit financier et investisseurs... Mais aussi, les entreprises publiques et parapubliques, les collectivités territoriales décentralisées notamment les mairies et communautés urbaines...

Cette mission a pour but de renforcer l'Accord de partenariat économique (APE) entre le Cameroun et l'Union européenne et créer les contacts d'affaires gagnant - gagnant également entre les PME de deux cotés. Elle doit aussi permettre de participer activement à l'émergence du Cameroun à travers les exportations. Et enfin, canaliser les différents partenaires pour l'organisation du Forum Cameroun Emergent 2017 qui aura lieu à Douala et à Yaoundé du 19 au 24 novembre 2017, sous le très haut patronage du chef de l'Etat camerounais.

La seconde édition de la mission économique camerounaise en Belgique sera organisée par le Comité de développement du Cameroun (CDC) sous le haut patronage du ministère en charge des Petites et moyennes entreprises (Minpmeesa), et en partenariat avec l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (APME), la Banque camerounaise des PME (BC-PME) l'ambassade du Cameroun en Belgique et auprès de l'Union Européenne, Flanders Invest & Trade (FIT) et en collaboration avec l'Ambassade de l'Union européenne et de la Belgique au Cameroun.