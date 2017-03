Cameroun: Nkozoa - Un terrain, trois propriétaires

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

A ce jour, trois acteurs sont au centre de l'affaire : Samuel Sadja Kam, Antoine Félix Samba et les populations. De son côté, l'avocat d'Antoine Samba, également membre de cette communauté, affirme que les terres querellées ont un propriétaire connu de tous. «Ce terrain appartient aux Etoudi. Plus précisément à la famille Mvog-Ekalla des Etoudi. Antoine Felix Samba est comme moi, il a des souches ici. Sa mère est de la famille, il ne sort pas de nulle part. Il s'est joint à moi afin de mener le bon combat pour récupérer nos terres», affirme Me Opono Tsala.

«On lui a répondu que ces titres ont été obtenus par voix de concession sur des domaines de dépendance du domaine national et ce, pendant plus de 36 ans, nous étions en 2014. Il a saisie le tribunal administratif dix mois après l'introduction du recours contentieux. Une saisine qui, jusqu'en mars 2017, n'a jamais été vidé», affirme Samuel Sadja Kam, pièces justificatives à l'appui.

«Nous sommes des propriétaires réguliers de ce terrain, parce que nous en détenons les titres fonciers. Sachant que la caractéristique première d'un titre foncier. Je suis victime d'un braquage foncier devant lequel il est tout à fait regrettable que les autorités en place, connaissant la vérité et le droit, se refusent de crier au scandale», explique Samuel Sadja Kam. En mai 2013, Antoine Félix Samba demande une annulation des titres fonciers auprès du ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf).

