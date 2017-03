Un nom qui n'est plus nouveau dans le paysage du ballon orange malgache.

Mamy Nirina Razafindrakoto alias Kims est à la tête du club Association Kintana Basket-ball (AKBB) depuis 2015. Cela fait 42 ans qu'il a baigné dans le monde du basket-ball. Il a gravi tous les échelons de simple joueur jusqu'au coach de la sélection nationale. Un rêve de tout sportif qui se respecte.

Un personnage atypique. Difficile de ne pas remarquer ce coach pas comme les autres avec un caractère bien trempé. 1975-2017, 42 ans cette année qu'il a baigné dans le basket-ball. « Comme tous les jeunes garçons, j'ai joué au football, mais, victime d'une blessure au niveau du genou, j'ai arrêté cette discipline, pour me consacrer entièrement au basket-ball » a expliqué Kims. Il a débuté le basket au sein du Lycée Technique d'Alarobia en 1975, de 1978-1979, il a évolué au sein du club Fandrefiala, au Fortior Majunga (1979-1980), puis au Dynamo de Fima (1980-1984) et enfin avec Cosfa (1984 à 2000). Finie sa carrière de basketteur, il est devenu par la suite coach depuis 2006 et ce jusqu'à ce jour. Il a entraîné les équipes de Cosfa, AKBB et depuis 2011, il a intégré le staff technique de la sélection nationale.

Educateur. « Mon meilleur souvenir en ces 42 ans de pratique du basket-ball était les sacres des équipes du Cosfa U 16 et U18 en 2011. Le même jour et la même heure, les garçons des U16 à Antalaha et les U18 à Tsiroanomandidy étaient tous les deux sacrés champions de Madagascar en dépit des petits problèmes d'organisation » a-t-il ajouté. Etre coach, n'est pas seulement entraîner une équipe, mais avant tout enseigner et éduquer les joueurs et joueuses. « Il faut s'adapter à toutes les situations, il faut avoir de la patience et le sens de l'écoute » a-t-il conclu. Kims a comme idole le légendaire entraîneur de Chicago Bulls, Phil Jackson. Pour Kims, le basket-ball est plus qu'une simple passion, mais une obsession...