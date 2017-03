Madagascar: Français de Madagascar - Français du Monde lance sa « News collaborative »

Une fois que vous trouvez une annonce (offre ou demande) correspondant à votre attente, ce sera à vous de vous mettre en contact avec le demandeur ou le prestataire. Les termes de votre collaboration se négocieront entre vous sans aucune intervention des administrateurs de la news collaborative. Les prestataires et les demandeurs peuvent s'échanger des services (exemple: réparation de téléphone en échange d'une réparation de meuble,... ). Ils peuvent aussi payer les services en argent comptant. Dans tous les cas, les négociations se feront entre eux sans l'intervention de FdMM. Contact FdMM, Tél 22 597 96 et 034 02 283 36.

Les administrateurs de la news collaborative trient les annonces par catégorie et les diffusent sur la plate-forme. Ainsi, chacun peut voir les offres disponibles et les demandes publiées. La diffusion se fera sous forme de liste envoyée par mail aux adhérents de FdMM et de Planète France Madagascar (PFM) et aux adhérents seulement.

La news collaborative est donc une plate-forme numérique qui est dédiée aux membres de FdMM. Elle réunit les offres et les demandes de services, ou d'emploi qui se font entre les adhérents. L'objectif est de créer des liens entre ces quelques centaines de membres qui ne se connaissent peut-être pas encore, mais qui pourront s'aider mutuellement et réussir à avancer ensemble.

