Madagascar: Ethiopian Airlines - Trois vols hebdomadaires Tanà-Addis-Abeba

A noter que le Boeing 737-800 de cette compagnie propose 246 places en classe économique et 24 places en classe affaire et fera trois vols par semaine, pour ce lancement. A terme, Ethiopian Airlines compte accroître cette fréquence entre cinq à sept vols par semaines. Pour le ministre des Transports et de la Météorologie, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, l'Open Sky offrira de nouvelles opportunités pour l'économie malgache. « Nous nous sommes assurés que les vols de ce genre soient complémentaires avec les offres existantes et ne nuisent surtout pas au développement d'Air Madagascar », a-t-il affirmé.

Comme prévu, le vol inaugural d'Ethiopian Airlines pour la ligne Antananarivo-Addis-Abeba a eu lieu le 28 mars dernier. Plus d'une centaine de passagers, dont le président Hery Rajaonarimampianina et huit ministres malgaches étaient à bord. En effet, la délégation conduite par le président de la République a regagné Antananarivo, par ce vol inaugural de la compagnie Ethiopian Airlines, après sa visite d'Etat en République Populaire de Chine. « Cette nouvelle desserte va renforcer les liens entre les deux pays. Pour les prochains vols, le taux de remplissage fluctue autour de 80% », a affirmé Jitendra Tolani, Directeur de Friends Travel & Aviation, représentant officiel de la compagnie Ethiopian Airlines à Madagascar.

