Madagascar: Début du cancer de la prostate, bloqué par le thé vert

Qu'il s'agisse de raisons de santé ou d'impératifs économiques, prévenir vaut mieux que guérir. L'alimentation constitue une prévention efficace, qui plus est sans effets secondaires contre les cancers et autres pathologies. Dans cette optique, il est bon à savoir que savourer hebdomadairement un demi-bol de soupe de crucifères (brocolis, choux, choux fleurs et choux chinois, etc.) réduirait de 45% les risques de cancer. Les crucifères regorgent en effet de cellules anticancéreuses. Un examen, voire un dépistage régulier est également recommandé à partir de 50 ans et à partir de 40 ans pour les individus à risque (ayant un membre de la parenté proche atteint du cancer prostatique).

Egalement bourré d'antioxydants (en plus d'être euphorisant !) le vin rouge décuple les propriétés du thé vert, à raison de deux ballons par jour. Les céréales entières et les légumineuses ralentissent aussi le développement de la tumeur en maintenant les cellules cancéreuses à un état latent, grâce à un acide antioxydant appelé inositol. Grâce à leur lycopène neutralisant les facteurs oncogènes, les tomates sont également des alliées de choix, à condition d'en consommer au moins dix par semaine.

Deuxième cause de mortalité masculine en Occident, le cancer de la prostate n'en est pas moins meurtrier à Madagascar. D'après les recherches menées en oncologie et biochimie, le thé vert bloque la progression de la tumeur, s'il est consommé à une phase précoce de la maladie.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.