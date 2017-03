Madagascar: Grande Braderie - La foule au rendez-vous malgré le changement de lieu

La Grande Braderie de Madagascar a débuté, hier au Stade annexe Mahamasina.

Une fois n'est pas coutume. Le Palais des Sports étant déjà occupé par la Coupe du Président, la Grande Braderie de Madagascar se déroule au Stade Annexe de Mahamasina.

Un changement de lieu qui n'a pour autant pas empêché la foule de venir en masse lors de la première journée de la Grande Braderie de Madagascar, hier au Stade Annexe de Mahamasina. Jour férié aidant, les visiteurs ont commencé à affluer dès 10 heures 30. Au grand bonheur des participants qui ont pu réaliser des recettes relativement bonnes. « Au début, on a eu un peu peur, mais là, on commence à constater qu'il n'y a pas tellement de différences entre le Palais et le Stade Annexe, du moins en termes d'affluence » déclare, un responsable de Madavision. Ce qui prouve, en tout cas que la Grande Braderie est devenue, une marque de fabrique, une institution dont le seul nom suffit pour ameuter la foule.

250 stands. Mais ce n'est pas seulement une question d'image, car ce qui caractérise la Grande Braderie, c'est avant tout la remise d'au moins 15% pratiquée par les participants qui sont tous des professionnels dans leur secteur d'activité. Du côté de Madavision, l'on rassure que les contrôles sont de mise quant à l'application effective de cette remise. Pour ce qui est des produits proposés à la Grande Braderie, une fois de plus, tous les secteurs d'activité y sont représentés. Vêtements, accessoires de mode, alimentaire, téléphonie, électroménagers, cuisine, etc. constituent autant de secteurs d'activité que proposent les 200 participants qui occupent les 250 stands que Madavision pouvait aménager au Stade Annexe, dont la surface est plus petite que celle du Palais des Sports. En tout cas, la Grande Braderie se poursuit aujourd'hui à Mahamasina, pour ne prendre fin que dimanche. Durant le week-end, des manifestations sont prévues. Un événement à ne pas manquer.