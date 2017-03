Madagascar: Maurena - Sous les feux des projecteurs en tant que... « mama sôsy »

On l'attendait impatiemment ! La voilà enfin sur le devant de la scène. Mais surprise ! Ce n'est pas en tant que chanteuse, mais actrice que Maurena nous revient. En effet, la lauréate de l'émission pazzapa, originaire de Nosy-Be, fait partie des personnages principaux de « Mama sôsy », le nouveau long métrage de Horizon Production. N'ayant jamais mis les pieds dans la Capitale avant la téléréalité qui l'a sortie de l'anonymat, Maurena, celle qui allait remporter l'édition 2015 de pazzapa NG avait gagné la sympathie du public, grâce en partie à sa simplicité et son attendrissante naïveté, mais surtout pour son talent et sa qualité vocale exceptionnelle. Depuis son sacre, ceux qui l'avaient soutenue attendaient de découvrir, de savourer ses compositions. Horizon production a pris les devants. Le public devra prendre son mal en patience. Oui, elle sera sous les feux des projecteurs mais ce n'est pas encore pour présenter son album ni même de nouveaux titres.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.