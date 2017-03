Un an après leur dernière conférence de presse, les membres du mouvement citoyen se sont à… Plus »

Fini la période de grâce pour le président Sall et son gouvernement. Le mouvement Y'en a marre va reprendre la rue. Après une période d'accalmie de près de cinq ans, Fadel Barro, coordonnateur dudit mouvement et ses camarades Y'en a marristes ont annoncé hier, mercredi 29 mars lors d'une conférence de presse consacrée au bilan des cinq de règne du président Macky Sall, la reprise de leur activités de contestation contre le pouvoir en place comme ce fut le cas en 2011 sous l'ancien régime libéral de Me Wade. Ils ont ainsi annoncé la tenue d'un grand rassemblement auquel, ils invitent le peuple à venir, habiller en noir, le 7 avril prochain à la place de l'Obélisque à partir de 15 heures pour disent-ils «dénoncer tous les écarts du régime finissant en place».

