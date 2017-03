Cameroun: Soins ophtalmologiques - Un hôpital de référence inauguré à Oback

La cérémonie a été présidée hier, au nom du chef de l'Etat, par le PM, chef du gouvernement, Philemon Yang.

Il était 12h21 mn hier lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, au nom du président de la République, a déclaré inauguré l'hôpital de référence Magrabi ICO Cameroon Eye Institute (MICEI). Entouré des responsables de ce complexe hospitalier de référence internationale et de plusieurs membres du gouvernement, il a ensuite coupé le ruban symbolique avant de découvrir la plaque commémorative. Après la photo de famille, Philemon Yang a effectué une visite guidée des différents services du centre d'excellence en soins oculaires situé à Oback, arrondissement d'Okola, département de la Lékié, région du Centre. Cette ultime étape a été précédée de plusieurs autres temps forts : la présentation et la remise des cadeaux des élites et populations du département de la Lékié au Premier ministre, ainsi qu'au principal promoteur du projet, le Dr Akef El Magraby, président du Conseil d'administration d'Africa Eye Foundation (parrain de MICEI), et au Pr Daniel Etya'alé, directeur général de MICEI et président d'Africa Eye Foundation Cameroon.

Ces deux dernières personnalités ont été faites chevalier de l'Ordre de la valeur. Leurs médailles leur ont été remises par le chef du gouvernement au nom du chef de l'Etat. Fière de son fils, la communauté traditionnelle d'Oback a fait du Pr Daniel Etya'alé un notable de la localité. Au chapitre des discours, il y en a eu plusieurs. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a déclaré que cette cérémonie qui célèbre un investissement privé d'envergure va désormais offrir des soins oculaires de très haute qualité.

Cet hôpital spécialisé va également accueillir nos jeunes médecins en ophtalmologie et renforcer les capacités des médico-sanitaires intervenant dans cette discipline. Pour l'orateur, « notre pays n'a donc plus rien à envier dans ce domaine et s'honore de compter dans sa carte sanitaire ce complexe hospitalier de belle facture qui a bénéficié du soutien et de l'accompagnement du gouvernement camerounais pour son implantation à Oback, l'entrée de tous les équipements sans droits de douane, les autorisations administratives et d'exercice de la médecine, les accords de collaboration avec la Faculté de médecine et le ministère de la Santé publique ».

Conclusion d'André Mama Fouda, « le Cameroun devient d'une année à l'autre une grande destination médicale en Afrique centrale. Dans plusieurs domaines comme la procréation médicalement assistée et les soins oculaires, nous n'aurons plus de raison de voyager pour d'autres cieux ». Le Dr Akel El Magraby a pour sa part souligné que cet hôpital est un don aux populations du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale, en grande partie de la part de ceux qui, comme lui, venus d'ailleurs, ont répondu sans aucune motivation quelconque d'ordre économique à un besoin réel. Quant au Pr Daniel Etya'alé, il a indiqué, entre autres, que ce complexe d'envergure a coûté jusqu'ici 5,2 milliards de F CFA.

Combien vont coûter les soins

Le Dr Akef El Magraby, PCA d'Africa Eye Foundation, le parrain de l'hôpital de référence Magrabi ICO Cameroon Eye Institute (MICEI), qui a d'ailleurs fourni environ 80% des financements, a déclaré hier que cet hôpital à but non lucratif est un don aux populations du Cameroun et de la sous-région. Il a ajouté que le complexe veut devenir auto-suffisant dans les trois à cinq prochaines années et ne pourra pas vivre complètement de ses seules ressources, car il ne pourra pas fermer ses portes aux plus démunis parmi ses patients, particulièrement ceux des régions reculées. C'est pourquoi il a invité les hommes et femmes de bonne volonté et les fondations à soutenir ce fruit de la solidarité internationale. Au sujet des tarifs pratiqués dans cet hôpital qui reçoit des malades depuis septembre 2016, le Pr Daniel Etya alé, le DG de la structure, affirme qu'il y a trois catégories.

La première, c'est les malades tout-venants qui sont la vaste majorité de ceux qui viennent consulter à Oback. Pour cette catégorie, l'examen des yeux coûte 5 000 F CFA. La deuxième catégorie est constituée des VIP et de ceux qui bénéficient d'une assurance médicale. Ceux-là paient entre 15 000 et 25 000 F CFA, selon les cadres de confort différents et les services supplémentaires offerts. Les malades démunis ou indigents représentent la troisième catégorie. « Là, il n'y a pas de tarif fixe. C'est en fonction de l'évaluation préalable que nous aurons faite. Si on estime que cette personne est vraiment démunie, on la prendra en charge », a expliqué hier le Pr. Etya'alé.