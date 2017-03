Cameroun: Grippe avaire - Les mauvaises habitudes ont la peau dure

Malgré la sensibilisation sur les mesures de biosécurité, certains éleveurs font la sourde oreille.

Depuis bientôt un an, le ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA), a rendu public un train de mesures à respecter par les aviculteurs d'une manière générale, pour garder loin de leurs fermes le virus H5N1. A grand renfort de spots radios et télés, d'affichage tous azimuts, le ministère sensibilise les uns et les autres sur les mesures de biosécurité à respecter scrupuleusement. Parmi ces mesures, il est rappelé aux éleveurs de se désinfecter à l'entrée et à la sortie du poulailler, de sélectionner une tenue unique pour le travail, de limiter au maximum les allées et venues des visiteurs dans le milieu de vie des bêtes. Il a également été conseillé d'élever séparément les différentes catégories de volailles (poussins, adultes, pondeuses, reproducteurs).

Mais de nos jours, il est encore fréquent de voir un client, parce que très proche du producteur, s'introduire dans la ferme pour lui-même choisir les plus gros poulets. D'ailleurs, des « sandales spéciales » sont souvent déposées en évidence à l'entrée, « pour éviter tout risque de contamination ». Et les raisons sont toutes prêtes. « Si tu empêches un gros client de faire son choix, tu vas vendre à qui ? Nous avons besoin d'argent et nous sommes prêts à tout pour récupérer ce que nous avons investi », lance une avicultrice. De plus, alors qu'on demande d'isoler les animaux malades et surtout de les signaler aux services compétents, ce sont ceux-là que les éleveurs vendent généralement en premier, et à vil prix, pour s'en débarrasser et protéger le reste du cheptel.

« Nous sommes quelque peu obligés de nous comporter de la sorte, dans la mesure où lorsqu'un cas de grippe aviaire est confirmé, c'est tout le cheptel qui est détruit, généralement sans le soutien adéquat des pouvoirs publics. Il nous faut bien gagner quelque chose pour survivre, en attendant de trouver d'autres voies et moyens pour nous relancer », souligne un autre aviculteur. Dans le Noun, par exemple, alors que le commerce est interdit, dans les marchés, la vente sous cape se poursuit, après que le commerçant s'est assuré qu'il n'est pas face à un inspecteur. Toutefois, le gouvernement poursuit sa sensibilisation sur les méthodes de biosécurité, en comptant sur le civisme de tous.