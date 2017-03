Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Union de la Confédération africaine de football… Plus »

Il a été reconnu coupable des délits de violences à agent de la force publique suivi de blessures, de dégradation des biens immobiliers appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales et de rassemblement ayant causé des dommages aux personnes et aux biens. Les six autres ont été libérés au bénéfice du doute par le Tribunal pour mineurs de Kolda.

Il s'agit de 2 jeunes reconnus coupables de détention de chanvre indien au moment de leur interpellation qui vont purger une peine d'un mois et 3 qui ont écopé de 3 mois fermes chacun pour participations à un «rassemblement illégal ayant occasionné des dommages». Un verdict qui satisfait les avocats qui ont dénoncés l'enquête de la Police. Reste maintenant le cas du policier qui aurait poussé le couple (le conducteur de la moto Jakarta et sa cliente) au fond du ravin.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.