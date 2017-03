Sénégal: Attaques répétées contre leurs bus - Dakar Dem Dick porte plainte contre Khalifa Sall et cie

Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Union de la Confédération africaine de football… Plus »

C'est pour cela, «j'invite les jeunes à ne pas suivre ces actes irresponsables, surtout avec l'instigation de certains hommes politiques qui ont un langage ordurier», conseille-t-il. Mieux, il trouve qu'il est mieux «qu'on ne verse pas dans une violence qu'on peur éviter», non sans saluer et remercier les populations qui, de manière spontanée, défendent ou éteignent les bus incendiés par les manifestants.

Pour ce faire, il appelle à la responsabilité de tous les hommes politiques, «qui organisent ces conférences de presse et laissent les gens déborder», non sans appeler les jeunes, «qui sont manipulés» à son avis, à mettre fin à leurs comportements pour «préserver le patrimoine national».

Sur les raisons de la plainte ciblée contre ces responsables politiques, Me Diop indiquera que le lien est établi entre les agressions dont font l'objet les bus et les manifestations qu'organisent les partisans de ces derniers.

En effet, la robe noire, au nom de la société qu'il dirige, a décidé d'ester en justice Khalifa Sall, Bamba Fall et compagnie pour les attaques et saccages répétés contre des bus de la société.

Une plainte est en gestation contre eux et leurs partisans, par la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D). L'information a été livrée hier, mercredi 29 mars, par le Directeur général de ladite société, Me Moussa Diop, en conférence de presse.

Le maire socialiste de la ville de Dakar, Khalifa Sall, tout comme son camarade de parti, non moins maire de Médina, Bamba Sall et compagnies ne sont vraisemblablement pas au bout de leurs peines.

La société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D), porte plainte contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, Bamba Fall et compagnie, suite aux attaques et saccages répétés dont font l'objet les bus de la société, après des manifestations organisées par les partisans de ces derniers. En conférence de presse hier, mercredi 29 mars, le Dg de 3D, Me Moussa Diop a fustigé les «propos orduriers» de certains responsables politiques, non sans appeler les hommes politiques et les jeunes à la responsabilité.

