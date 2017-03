Le coordonnateur de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence Hamady Dieng, a également salué les «inscriptions massives» sur le fichier électoral malgré les critiques incessantes de l'opposition qui le considère comme n'étant pas fiable : «nous avons largement dépassé la barre des 4millions d'inscrits, nous avons atteint le cap des 5millions et bientôt nous atteindront les 7millions » dit-il.

Les membres de la rencontre des acteurs et mouvement pour l'émergence(Rampe) ont témoigné, par l'intermédiaire de leur coordonateur, leur sympathie à Macky Sall et par la même occasion lui manifester leur adhésion aux grands projets qui sont en cours de réalisation à travers le Programme Sénégal Emergent(PSE) ou encore le Programme d'Urgence de Développement Communautaire(PUDC). «Aujourd'hui, avec un taux de croissance de 6,6 pour cent et un excédent budgétaire de plus de 3300 milliards dont 1000 milliards réservés aux fonds d'investissements, nous n'avons accumulé que des victoires sur tous les plans », a-t-il fait savoir .

