De nombreux pères de famille ont perdu leurs terrains à cause de «la boulimie foncière» de certaines autorités municipales de Ziguinchor. Une situation de litige foncier qu'il urge de remédier au plus vite pour éviter des dérapages qui pourraient engendrer des conséquences néfastes dans une région où les populations tiennent beaucoup à leurs terres.

Personne ne peut s'arroger le droit de procéder à un morcellement si ce n'est une délibération du Conseil municipal. Ces populations confondent espaces verts et réserves. Parler de morcellement par un individu, c'est méconnaitre les lois et règlements.

Et, le seul projet, c'est de s'accaparer de ces réserves, de les vendre pour se remplir les poches; nous disons non !», peste-t-il. Des accusations qui allongent la liste des récriminations des populations portées contre ces autorités municipales qui sont indexées par les habitants des autres quartiers de la commune comme à Diabir où les réunions des populations se multiplient et vont crescendo.

Et Maodo Dia d'indexer ouvertement l'adjoint au maire Taïbou Diédhiou qu'il accuse en ces termes: «nos craintes, c'est surtout quand l'adjoint au maire, Taïbou Diédhiou, m'a demandé, moi Maodo Dia, de lui proposer deux noms comme prête-noms pour que je puisse bénéficier» de ces parcelles... «Donc il y a problème... Le système de prête-nom est apparu et ça nous a alertés...

Nous ne pouvons pas comprendre que des réserves qui doivent abriter des terrains de sport, des mosquées, etc. soient morcelées et vendues par des adjoints au maire», martèle le porte-parole des populations.

Des terrains destinés à la construction de postes de santé, de marchés ou de mosquées, etc. sont menacés de vente si l'on en croit Maodo Dia, conseiller municipal et porte-parole de ces populations. Ces derniers indexent des adjoints au maire de Ziguinchor d'être à l'origine de ces ventes illicites.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.