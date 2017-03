Ile Maurice: Cardiac Centre - Vijaya Sumputh prend la porte de sortie

Pravind Jugnauth, de son côté, a soutenu qu'en deux occasions le ministre Husnoo et lui ont discuté de cette demande d'augmentation de salaire de Vijaya Sumputh. «Mais nous avons décidé de ne lui accorder aucune augmentation. Le board ou peut-être d'autres personnes ont changé les clauses du contrat et sont allées à l'encontre de nos décisions.»

Vijaya Sumputh démissionne en tant que directrice du Trust Fund for Specialised Medical Care. Cette démission intervient après la déclaration du Premier ministre le 29 mars. Pravind Jugnauth a affirmé être choqué par le montant du salaire de Vijaya Samputh et a avoué ne pas comprendre comment ses directives et celles du ministre de la Santé, Anwar Husnoo, n'ont pas été suivies par le board du Trust Fund for Specialised Medical Care.

