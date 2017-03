Ile Maurice: Affaire Boskalis - La poursuite suspendue à la décision de la cour de Rotterdam

Jusqu'ici, aucune date n'a été transmise. C'est ce qu'a indiqué Me Rashid Ahmine, Deputy DPP, en évoquant la déposition attendue du témoin néerlandais sur l'affaire Boskalis. «On est en contact avec la cour de Rotterdam mais aucune date ne nous a été communiquée», a-t-il expliqué.

Ce procès concerne notamment Siddick Chady et Prakash Maunthrooa. Et le représentant du DPP a présenté une motion pour que deux autres témoins soient entendus en attendant une réponse de la cour de Rotterdam. «I am moving a motion that the matter be proceeded with», a soutenu Me Rashid Ahmine.

Mais les avocats de la défense, Me Said Toorbuth et Siddhartha Hawaldar, ont insisté pour qu'une date soit fixée pourr l'audition du Néerlandais Antonious Theodorous de Goede.

La magistrate Wendy Rangan siégeant en cour intermédiaire a, de son côté, soutenu qu'une date soit trouvée le mardi le 4 avril pour écouter les deux inspecteurs Nutchetram et Rughununduen du CCID.