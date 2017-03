Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Débats autour du témoignage attendu de Gooljaury

La poursuite a le droit de convoquer les témoins dans l'ordre qu'elle veut. C'est ce qu'a concédé Me Gavin Glover, Senior Counsel et avocat de Navin Ramgoolam, dans le sillage de l'affaire Roches-Noires, ce jeudi 30 mars. Cela, suivant le procès intenté à l'ex-PM, à Rampersand Sooroojbally et à Dev Jokhoo. Le témoin que veut entendre la poursuite en primeur est en fait Rakesh Gooljaury.

En cour intermédiaire, les débats ont porté sur cette motion devant les magistrats Raj Seebaluck et Razia Janoo-Jaunboccus.

Me Gavin Glover estime que lorsque le témoin Rakesh Gooljaury sera appelé, la cour ne sera pas en position de savoir ce que Navin Ramgoolam ainsi que les autres accusés ont indiqué dans leur déposition à la police.

Il a soutenu que même si la poursuite a le droit de convoquer les témoins dans l'ordre qu'elle veut, il faut assurer que le procès soit équitable.

Le magistrat Raj Seebaluck a, quant à lui, demander à la poursuite de préciser comment elle compte s'assurer que le témoin Gooljaury n'évoquerait pas des faits se trouvant en dehors des dépositions faites à la police.

Me Kesri Soochit, assisté de Michel Ah Sen et Mohana Naidoo, représentant la poursuite, ont souligné que les documents portant sur les dépositions ont déjà été communiqués à la défense. Ce qui explique que si des déclarations sont faites et que celles-ci dépasse le cadre des dépositions, la défense peut y objecter, a relevé, Me Ah Sen.

La décision des magistrats est attendue le 10 mai.