Congo-Kinshasa: La Snel émet des factures pour des ménages sans électricité

L'amélioration de la desserte en électricité disparaît de plus en plus du langage des responsables de la Société nationale d'électricité (Snel). Une situation qui énerve les abonnés.

Les abonnés de la Société nationale d'électricité (Snel) de la ville Kinshasa assistent à des scenarii dignes d'un film amateur. Sans électricité en permanence, des ménages, avec un faible pouvoir d'achat, sont dans l'obligation de débourser des sommes exorbitantes pour une desserte en électricité supposée consommée. Quelle honte ?

« Nous sommes surpris de voir la Snel nous exiger des frais allant jusqu'à 50.000 francs congolais pour une électricité qui ne nous est fournie que deux jours par semaines. Elle ne nous indique ni la quantité, ni le prix de kw/h », s'est indigné un abonné de la commune de Kasa-Vubu.

Selon lui, la Société nationale d'électricité s'arrange pour ne pas nous offrir les compteurs pour prétexter nous facturer de manière forfaitaire. « A quel jeu joue-t-on ? », s'est-il interrogé.

Pour le client ordinaire classifié « Code 34 », le kwh facturé est passé de 97,2500 francs en octobre à 108, 5900 francs en décembre 2016. Au mois de novembre, dont la facture n'a pas été distribuée mais incorporée dans celle de décembre, la consommation tarifée a été quasiment triplée par rapport à la facture d'octobre. Dans une des agences de perception de la Snel dans la commune de Lemba, les agents expliquent que la société tant décriée n'est pour rien dans cette situation.

C'est plutôt du côté du gouvernement qu'il faut aller voir si l'on veut des explications. « C'est lui qui nous impose des indices de tarification calculés on ne sait sur quelles bases.

Tout ce que l'on sait, c'est que les tarifs appliqués en dollar suivent l'évolution du change », a renseigné un commis au service de gestion des abonnés dans cette agence SNEL de Lemba.

« Il n'empêche ! Le service rendu par la Snel, lui, n'a pas changé. Au contraire, il est de plus en plus médiocre. On ne maugréerait pas, en payant le prix le plus fort, si le service rendu était de qualité », a déclaré un abonné, courroucé, rencontré dans une agence de perception dans la commune de Bandalungwa.

Médiocrité criante

Il y a quelques jours, les responsables de la Snel ont prévenu les abonnés quant à la baisse de sa production à hauteur de 50%. Et depuis, l'on assiste à des coupures intempestives du courant électrique. A la Snel, la baisse du niveau d'eau du fleuve a toujours servi de prétexte pour tourner ses abonnés en bourriques.

« On nous fournit parfois de l'électricité vers minuit. Très tôt le matin, c'est tout le quartier qui est dans le noir. Pour préparer la nourriture, nous sommes obligés de nous approvisionner en braise. Du coup, c'est le budget du ménage qui est bouleversé », a dénoncé une ménagère de la commune de Masina.

La notion de service public, la Société nationale d'électricité (Snel) ne la connaît pas. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est qu'elle est contrainte de « limiter le fonctionnement de ses machines », si la pluviométrie ne s'améliore pas. Pourtant, l'électricité comme l'eau sont essentielles à la survie des ménages.

Médard Kitakani, porte-parole de cette société de l'Etat indique que « la perte de production pourrait se situer entre 350 et 400 mégawatts, selon les estimations des experts alors que la production actuelle oscille autour de 900 mégawatts ».

Selon lui, si la tendance à la baisse des eaux persiste, la Snel perdra un peu moins de la moitié de sa production.

L'essentiel de la production en République démocratique du Congo est réalisée par deux centrales hydroélectriques vieillissantes, situées sur le fleuve Congo, à 260 km en aval de Kinshasa, à côté d'une dizaine d'autres petites centrales disséminées à travers le pays.

« Dans l'ensemble du réseau, il a été enregistré un déficit de pluviométrie en amont de Kinshasa avec comme conséquence des eaux qui ont baissé de moitié, comparé à la même période l'année dernière », explique Cédric Tshumbu, un responsable de la société assurant la surveillance et l'entretien des cours d'eau de RDC.

Toutefois, ajoute-t-il, tout dépend de la météo. Pour lui, la situation pourrait s'améliorer d'ici le mois de mai, lors de la grande saison des pluies.

Le désespoir est permis

Entretemps, le désagrément est fort ressenti par les ménages. Dans certains quartiers, le délestage dure deux semaines. D'où, l'ire de la population. Et comme si cela ne suffisait pas, la Snel en rajoute en réajustant à la hausse ses factures de consommation.

Chaque fois que le courant est fourni pendant toute la journée, c'est un événement dans les quartiers de Kinshasa, où le délestage, les pannes et les coupures intempestives sont monnaie courante.

Bien souvent, quand l'électricité est rétablie après plusieurs jours de sevrage, c'est un événement qui est accueilli avec des cris de joie des enfants, comme si on leur annonçait la venue d'un nouveau bébé dans la famille.

Quoi de plus normal, a réagi un autre abonné interrogé à Kalamu, quand vous avez le courant pendant dix jours sur les trente du mois.

Et de s'interroger : « Au nom de quoi le gouvernement peut-il se permettre d'aligner le paiement des factures de consommation d'eau et d'électricité sur le cours du franc par rapport au dollar, alors que les salaires qu'il paie aux fonctionnaires et agents de l'État ne le sont pas ? ».

La majorité des abonnés domestiques de la Snel est en effet constituée des retraités, fonctionnaires et agents de l'État. Ceux-ci se demandent légitimement où vont alors les centaines de millions de francs que les agences de perception de la Snel brassent à longueur de journées.

« Il y a longtemps que cette société publique à caractère social quoique transformée en société commerciale aurait dû cesser d'exister parce que d'aucune utilité dans la fourniture d'électricité », a râlé un abonné à Ngaba. Et de renchérir : « C'est d'ailleurs avec impatience que nous attendons, depuis 2014, la mise en œuvre de la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie ».