Congo-Kinshasa: Des mesures sécuritaires urgentes au menu d'une réunion présidée par le VPM Shadary

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a présidé, hier mercredi 29 mars en son cabinet de travail, une importante réunion de sécurité. Au menu : le tour d'horizon sur la situation sécuritaire et politique du pays et les mesures urgentes prises par le gouvernement pour y faire face.

A Kinshasa, des stratégies se multiplient pour mettre un terme au banditisme urbain appelé « kuluna ». A ce sujet, le vice-ministre de la Défense Corneille Masuasua a tablé sur des actions concrètes à mener.

D'autre part, a-t-il soutenu, la présentation de l'Accord du 31 décembre 2016 comme base de légitimité n'est pas correcte. Corneille Masuasua a relevé le cas des acteurs qui ont mené le lobbying à cette fin aux Nations unies. « Ils ont déclaré que toutes les institutions ne sont plus légitimes. C'est une déclaration irresponsable »,a-t-il répliqué.

S'agissant de risque de tension politique, le gouvernement appelle les acteurs politiques à la retenue. « Il y a aussi certains hommes politiques qui se comportent en ce moment comme de potentats. Ils font de déclarations de révolte. Ce qui n'est pas permis. Nous traversons une situation politique que nous devons résoudre sur le plan politique. Si aujourd'hui, nous ne nous sommes pas mis d'accord, demain cela pourrait être possible. Nous ne pouvons pas appeler la population à la révolte, à casser ou à troubler l'ordre », a-t-il conseillé.

Préoccupé par la situation sécuritaire au Kasaï, où 39 éléments de la Police nationale congolaise venaient d'être décapités dans les environs de Tshikapa et deux corps des humanitaires retrouvés sans vie, le vice-ministre de la Défense a pointé du doigt les miliciens de Kamuina Nsapu. « Ils sèment la terreur. C'est pour cela, des mesures appropriées sont prises parce que trop c'est trop », s'est-il révolté.