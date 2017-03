Congo-Kinshasa: Point de la situation des deux membres du Groupe d'experts des Nations Unies dans le Kasaï

Comme annoncé hier par le Secrétaire général des Nations Unies, la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) a confirmé que les corps localisés et récupérés par les Casques bleus de la MONUSCO le 27 mars sont ceux des deux membres du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, Michael Sharp (Etats-Unis) et Zaida Catalan (Suède), disparus depuis le 12 mars.

Les dépouilles des experts ont été localisées dans la province du Kasaï Central après des semaines de recherches intensives menées par la MONUSCO avec le soutien des autorités congolaises.

«Au nom de toute la famille des Nations Unies en RDC, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles, amis et collègues de Michael et Zaida. Nos pensées vont aussi aux familles et aux amis des ressortissants congolais qui sont encore portés disparus et la MONUSCO a offert son soutien aux autorités dans la recherche en cours de ces personnes», a déclaré Maman Sambo Sidikou, chef de la MONUSCO.

«Les auteurs de ce terrible crime doivent être traduits en justice. La MONUSCO espère que les autorités de la RDC mèneront une enquête approfondie sur leur décès et l'ONU est prête à fournir le soutien nécessaire pour assurer la justice», a ajouté M. Sidikou.

La MONUSCO tient à reconnaître les efforts et le dévouement des troupes et de la police de la MONUSCO qui ont si inlassablement cherché Michael et Zaida dans des circonstances extrêmement difficiles. Ces efforts de recherche ont également été accompagnés d'une excellente coopération entre toutes les parties impliquées dans les efforts de recherche et de sauvetage, en particulier les autorités de la RDC, les Etats-Unis et la Suède.

«La MONUSCO et la famille des Nations Unies en RDC continueront d'honorer le travail et le dévouement de Michael et Zaida dans le cadre de notre engagement commun à soutenir une paix durable en RDC et particulièrement dans la région du Kasaï », a conclu M. Sidikou.