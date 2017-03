Congo-Kinshasa: Prix littéraire Zamenga - Le premier trophée décerné au pr Serge Tshamala

Après la réussite de cette première édition, l'organisateur et responsable de la bibliothèque Wallonie Bruxelles, M. Richard Ali, a indiqué qu'il était « très ému et vraiment impressionné». Avant de poursuivre qu'« on ne s'attendait pas à un tel engouement de la population congolaise».

Se confiant à la presse, Serge Tshamala a déclaré : « Je suis très ému et content d'avoir remporté ce Prix. Je suis surtout flatté par les organisateurs qui, de façon désintéressée et sans rien gagner, ont voulu promouvoir la culture de notre pays».

Le responsable de la bibliothèque au Centre Wallonie-Bruxelles, a lancé l'événement depuis le 7 novembre 2016, à l'occasion de la journée mondiale de l'écrivain africain. Ce, trois mois après la réception des textes de plus de 200 participants, leur lecture, sélection et délibération du jury.

