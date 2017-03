« Que sous les auspices de la Cénco, le président de la République et le président du Rassemblement se rencontrent. C'est pour que le Premier ministre soit nommé et que le président de la République accepte que M. Pierre Lumbi prenne le leadership du Comité national de suivi de l'Accord (CNSA) », note-t-on dans l'appel de Gilbert Kiakwama.

Et pour aller tout droit au but, le président national a.i. de la Convention des démocrates-chrétiens propose des échanges directs entre les leaderships de deux camps, à savoir le président de la République, autorité morale de la Majorité présidentielle et le président du Rassemblement.

D'où, son appel : « Il paraît aujourd'hui important que toutes les parties reviennent à de meilleurs sentiments et à la table de négociation pour mettre fin à la crise et aux atermoiements ».

